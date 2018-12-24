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Пловчиха из Голландии дисквалифицирована за допинг

Кира Туссен Nikku/Xinhua/Global Look Press

Кира Туссен

спорт [ версия для печати ]

Голландская пловчиха Кира Туссен подозревается в нарушении антидопинговых правил. Спортсменка специализируется в плавании вольным стилем и на спине.

Допинг-проба Туссен, взятая у неё на этапе Кубка мира в Пекине (Китай) 2 ноября, дала положительный результат на наличие препарата «тулобутерол», который предназначен для расширения дыхательных путей. В настоящее время ведётся расследование со стороны комитета Международной федерации водных видов спорта (FINA).

«Лично я выступаю за чистый спорт. Я никогда не употребляла запрещённых препаратов», — цитирует пловчиху Volkskrant.

Туссен добавила, что последние несколько недель были для неё кошмаром. Спортсменка не смогла принять участие в чемпионате мира по плаванию, который проходил в Ханчжоу (Китай) с 11 по 16 декабря.

Препарат «тулобутерол» может попасть в организм человека через пластырь или ингалятор. 24-летняя Кира Туссен отстранена от участия на международных стартах с 7 декабря. Голландка является двукратным серебряным призёром чемпионата Европы 2018 года.

Ранее News.ru писал, что турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 232 перенесён из Лас-Вегаса в Калифорнию из-за положительной допинг-пробы американца Джона Джонса.


#плавание
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