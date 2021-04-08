Пловчиха Ефимова допустила возможность получения американского гражданства

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Российская пловчиха Юлия Ефимова, которая уже не один год проживает и тренируется в США, допустила, что займётся оформлением американского паспорта. По её словам, это имеет практический смысл.

Если дадут такую возможность, то почему бы и нет. А над грин-картой можно было бы подумать, чтобы можно было не делать все время визы, потому что это так тяжело — постоянно открывать, переоткрывать, — приводит слова Ефимовой ТАСС.

29-летняя спортсменка отметила, что не ждёт негативной реакции на это в России. Она подчеркнула, что до момента, когда она завершит карьеру, осталось не так много времени.

Юлия Ефимова является трёхкратным призёром Олимпийских игр. В её активе два «серебра» на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также «бронза» Лондона-2012. Кроме того, Ефимова — шестикратная чемпионка мира.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин инициировал законопроект о полном запрете на второе гражданство российским муниципальным и государственным служащим. Согласно новым правилам, чиновники будут обязаны сообщать о действии российского гражданства и о приобретении права на проживание за границей.