«Плохую кровь» учуяли в матче между РФ и Канадой

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Впервые на Молодёжном чемпионате мира по хоккею сборная Канады получила по носу. Обидчиками североамериканской команды стали спортсмены из РФ, заявил канадский журналист Райан Кеннеди.

Встреча принципиальных соперников закончилась со счётом 2:1 в пользу России.

«В матче было много силовых единоборств и того, что называют „плохой кровью“. Поражение осложнило Канаде путь к золоту, но ведь лучше проиграть сейчас, чем в матче на вылет», — цитирует обозревателя сайт Championat.com.

Ранее News.ru публиковал мнение наставника Россиян по поводу манеры игры «кленовых листьев». Игроки молодёжной сборной Канады по хоккею постоянно симулируют и падают от малейшего силового приёма.