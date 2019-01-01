«Плохую кровь» учуяли в матче между РФ и Канадой

Впервые на Молодёжном чемпионате мира по хоккею сборная Канады получила по носу. Обидчиками североамериканской команды стали спортсмены из РФ, заявил канадский журналист Райан Кеннеди.
Встреча принципиальных соперников закончилась со счётом 2:1 в пользу России.
«В матче было много силовых единоборств и того, что называют „плохой кровью“. Поражение осложнило Канаде путь к золоту, но ведь лучше проиграть сейчас, чем в матче на вылет», — цитирует обозревателя сайт Championat.com.
Ранее News.ru публиковал мнение наставника Россиян по поводу манеры игры «кленовых листьев». Игроки молодёжной сборной Канады по хоккею постоянно симулируют и падают от малейшего силового приёма.