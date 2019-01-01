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Сборная России обыграла Канаду на МЧМ по хоккею

vk.com/hockey_russia_u20

спорт [ версия для печати ]

Молодёжная сборная России по хоккею победила команду Канады со счетом 2:1 в матче чемпионате мира. Воспитанники Валерия Брагина вышли в четвертьфинал, заняв в группе А первое место.

В составе победителей отличились Григорий Денисенко (шестая минута) и Павел Шэн (52). У канадцев единственную шайбу забросил Коди Гласс (3). Сборная России уступала по ходу встречи со счётом 0:1, передаёт ТАСС.

В турнирной таблице группы А подопечные Валерия Брагина заняли первое место, набрав 12 очков. Канадцы заработали девять баллов, став вторыми. На третьем месте оказалась сборная Чехии (5), также в плей-офф вышла команда Швейцарии (4). Российские хоккеисты встретятся в четвертьфинале со словаками, занявшими четвертое место в группе В.

Как писал News.ru, матч МЧМ со сборной России пропустил канадский хоккеист Джаред Макайзек. Защитника дисквалифицировали после грубого нарушения правил против чешского спортсмена Яхима Конделика.


#хоккей #канада #МЧМ
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