Сборная Канады осталась без защитника перед игрой с РФ

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Джаред Макайзек

Канадский хоккеист Джаред Макайзек пропустит предстоящий матч Молодёжного чемпионата мира со сборной России. Защитника дисквалифицировали после грубого нарушения правил против чешского спортсмена Яхима Конделика.

Сначала судьи проигнорировали эпизод противостояния «кленовых листьев» и национальной команды Чехии, но позже Международная федерация хоккея приняла решение наказать провинившегося, после просмотра видеоповтора, пишет официальный сайт IIHF.

Встреча принципиальных соперников состоится 1 января 2019 года. Наставник россиян назвал канадцев основным фаворитом МЧМ.

Ранее News.ru сообщал о победе сборной РФ над Швейцарией. Напряжённое противостояние закончилось со счётом 4:7.