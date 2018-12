Сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ по хоккею

https://news.ru/storage/news/47d920f1b766585baa849a561b1da1b4/89e06670-aade-4d58-9a2b-83c5895b393a_850.jpg twitter.com/@NotionHockey

Молодёжная сборная России одержала очередную победу на чемпионате мира по хоккею. Команда Валерия Брагина в очень напряжённом матче обыграла команду Швейцарии со счётом 4:7.

Наши соперники открыли счёт уже на первой минуте встречи, отличился Марко Леман. На 10-й минуте первого периода «Крестоносцы» удвоили преимущество силами Валентина Нуссбаумера, который оказался первым на добивании после отскока шайбы от нашего голкипера Даниила Тарасова. Спустя ещё пять минут россияне отквитали одну шайбу: Кирилл Марченко получил передачу от Василия Подколзина и хлёстким броском отправил снаряд в дальний угол — 2:1.

Начало второго периода выдалось жарким. Сперва на 26-й минуте отличились швейцарцы. Свен Лойенбергер воспользовался ошибкой Подколзина и отпасовал на пятачок, откуда Марко Леман в касание оформил дубль — 3:1.

Не прошло и минуты, как россияне ответили. Дмитрий Саморуков воспользовался суматохой в зоне швейцарцев, подхватил шайбу и мощным кистевым отправил её в девятку ворот Акиры Шмида — 3:2.

На 33-й минуте подопечные Валерия Брагина сравняли счёт. Виталий Кравцов вывел на бросок Григория Денисенко, и тот в касание вогнал шайбу в ближний угол — 3:3. Спустя ещё пять минут швейцарцы в одной атаке заработали сразу два буллита. Саморуков дважды сбил с ног Лемана, который пытался убежать к воротам Тарасова. К счастью, на счёте это не отразилось — швейцарцам так и не удалось обыграть кипера россиян. За минуту до перерыва грубо нарушил правила Иван Муранов, который на пятачке швейцарцев ткнул клюшкой в пах одного из соперников и получил 5+20.

В начале третьего периода наши, находясь в меньшинстве, смогли выйти вперёд. Кирилл Слепец перехватил шайбу в чужой зоне и забил очень важный гол — 3:4.

На 48-й минуте встречи россияне увеличили отрыв. Александр Алексеев после перепасовки получил шайбу у синей линии и бросил точно — 3:5. Спустя минуту швейцарцы ответили быстрой и результативной атакой, отличился Янник Брюшвайлер — 4:5. За 8 минут до финального свистка россияне вновь увеличили отрыв в две шайбы после точного броска Павла Шэна — 4:6. Сборная поймала кураж и на 54-й минуте Виталий Кравцов увеличил преимущество в счёте, безупречно сыграв на добивании. За пару минут до сирены швейцарцы сняли вратаря, но на исход игры это не повлияло.

4:7, сборная России провела тяжёлый и свой самый результативный матч на нынешнем первенстве, и готовится к последней групповой встрече с командой Канады. Матч начнётся 1 января в 04:00 мск.