Тренер сборной России назвал канадцев симулянтами

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин

Игроки молодёжной сборной Канады по хоккею постоянно симулируют. «Кленовые листья» падают от малейшего силового приёма, заявил наставник россиян Валерий Брагин.

Тренер предположил, что руководство североамериканской команды дало своим подопечным соответствующее задание в матче с РФ, пишет Sport24. Встреча принципиальных соперников закончилась со счётом 2:1 в пользу России.

Валерий Брагин также отметил, что игра выдалась не совсем идеальной, но сплочённость парней помогла ледовой дружине выиграть. В четвертьфинале «молодёжка» встретится с соперниками из Словакии.

Ранее News.ru сообщил о победе теннисистки Веры Звонарёвой во втором круге турнира WTA в китайском Шэньчжене. Россиянка одолела сербскую спортсменку Ивану Йорович со счётом 7:5, 4:6, 6:4.