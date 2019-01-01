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Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае

Теннисистка Вера Звонарёва Nikku/Xinhua/Global Look Press

Теннисистка Вера Звонарёва

спорт [ версия для печати ]

Вера Звонарёва во втором круге турнира WTA одолела сербскую спортсменку Ивану Йорович. Соревнования проходят в китайском Шэньчжене.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:4. В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей противостояния Анастасия Павлюченкова — Вероника Курдуметова, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ещё одна представительница РФ — Евгения Родина — уступила американке Элисон Риске: 4:6, 6:2, 6:3.

Ранее News.ru сообщал о победе на МЧМ-2019 сборной России по хоккею над извечными соперниками — канадцами. Команда Валерия Брагина выиграла со счётом 2:1 и вышла в четвертьфинал. В составе «красной машины» отличились Григорий Денисенко (6-я минута) и Павел Шэн (52). «Кленовые листья» забросили единственную шайбу силами Коди Гласса (3).


#теннис #спорт #ВераЗвонарева
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