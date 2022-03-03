ПКР назвал необоснованным отстранение российских спортсменов

Надежда Фёдорова на склоне во время зимних Паралимпийских игр 2018 года

Паралимпийский комитет России (ПКР) выступил с заявлением относительно решения Международного паралимпийского комитета (МПК), который отстранил российских и белорусских атлетов от участия в Паралимпиаде в Пекине. В ПКР считают, что данное решение противоречит основным принципам спорта. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте организации.

Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта сего года совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов, — говорится в заявлении.

2 марта МПК допустил российских спортсменов до соревнований на Играх 2022 года в Пекине, но уже через сутки изменил своё решение.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

Ранее президент МПК Эндрю Парсонс сообщил, что не собирался смешивать политику и спорт, но отстранение спортсменов из России и Белоруссии оказалось единственным выходом из непростой ситуации, которая произошла в Пекине. Сразу несколько национальных комитетов пригрозили сняться с соревнований, если россияне будут допущены до Паралимпиады.