Пишущего о допинге журналиста «Матч ТВ» наказали за его применение

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российского конькобежца Сергея Лисина дисквалифицировали на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА. Срок отстранения спортсмена будет отсчитываться с 19 мая 2022 года.

С учетом отбытого срока временного отстранения дисквалификация продлится до августа 2025 года. Причиной наказания стала положительная проба на метаболиты GW1516. Спортсмен собирается подать апелляцию.

Лисин с 2017 года работает на «Матч ТВ», где освещает олимпийские виды спорта и тему допинга. В 2012-м его первый раз дисквалифицировали на два года за применение запрещенных препаратов.

21 июня стало известно, что российские фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова в период с января по май 2022 года ни разу не сдавали тесты на допинг, которые берет РУСАДА. При этом еще одна фигуристка Александра Трусова за указанный промежуток времени сдала допинг-тест дважды.