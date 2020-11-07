Певица Татьяна Буланова заступилась за Артёма Дзюбу

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Певица Татьяна Буланова поддержала нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу после появления в Сети скандального видео с его предположительным участием.

По её словам, такие вещи не должны отражаться на спортивной карьере футболиста.

Тот, кто слил это всё, настоящий подонок, гад последний. Это личное дело Артёма Дзюбы. Он занимается, чем хочется. Он никого не оскорбил, не ударил, не причинил насилия, вреда. Он плохого никому не сделал. Кто-то таким образом решил ему подгадить, — отметила Буланова в беседе с изданием «Подъём».

Интимное видео предположительно с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала видео с предположительным участием Дзюбы.