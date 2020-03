Матч, который команды сыграют 12 марта, станет первым закрытым для зрителей в НБА. Запрет городских властей на массовые мероприятия, вероятно, приведёт к пустым трибунам и на других встречах «Голден Стэйт», передаёт РИА Новости.

All events at Chase Center through March 21 will be cancelled or postponed at this time. We'll continue to monitor this evolving situation closely to determine best steps. We appreciate the understanding and patience of our fans, guests and partners. https://t.co/siFLC4Unjq