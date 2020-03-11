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Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» объявил, что сыграет с «Бруклин Нетс» без зрителей. Решение связано с карантином по коронавирусу, объявленным в Сан-Франциско.

Матч, который команды сыграют 12 марта, станет первым закрытым для зрителей в НБА. Запрет городских властей на массовые мероприятия, вероятно, приведёт к пустым трибунам и на других встречах «Голден Стэйт», передаёт РИА Новости.

All events at Chase Center through March 21 will be cancelled or postponed at this time. We'll continue to monitor this evolving situation closely to determine best steps. We appreciate the understanding and patience of our fans, guests and partners. https://t.co/siFLC4Unjq — Golden State Warriors (@warriors) March 11, 2020

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала, что распространение коронавируса COVID-19 в мире приобрело признаки пандемии. Инфекция распространилась на 114 стран.

Коронавирусом заразились более 120 тысяч человек, при этом почти 67 тысяч уже выздоровели. Погибли более 4,3 тысячи инфицированных, большинство из них — люди старше 50 лет. В России зафиксировано 20 случаев заражения.