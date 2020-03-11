Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» объявил, что сыграет с «Бруклин Нетс» без зрителей. Решение связано с карантином по коронавирусу, объявленным в Сан-Франциско.

Матч, который команды сыграют 12 марта, станет первым закрытым для зрителей в НБА. Запрет городских властей на массовые мероприятия, вероятно, приведёт к пустым трибунам и на других встречах «Голден Стэйт», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала, что распространение коронавируса COVID-19 в мире приобрело признаки пандемии. Инфекция распространилась на 114 стран.

Коронавирусом заразились более 120 тысяч человек, при этом почти 67 тысяч уже выздоровели. Погибли более 4,3 тысячи инфицированных, большинство из них — люди старше 50 лет. В России зафиксировано 20 случаев заражения.

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