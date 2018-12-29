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Панарин забил 100-й гол в НХЛ

Артемий Панарин Adam Lacy/Icon Sportswire/Global Look Press

Артемий Панарин

спорт [ версия для печати ]

Российский хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забил 100-й гол за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мэйпл Лифс» команда проиграла со счётом 2:4. Россиянин сыграл 279 встреч, в которых сумел набрать 274 очка по системе «гол+пас» (100+174). В текущем сезоне хоккеист заработал 41 очко (12+29) в 36 матчах. Показатель полезности Панарина в этом сезоне равен «+4».

Ранее News.ru сообщал, что хоккеисты молодёжной сборной России переиграли команду Чехии (2:1) на молодёжном чемпионате мира, который проходит в Ванкувере и Виктории (оба — Канада).


#хоккей #АртемийПанарин
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