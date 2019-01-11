Панарин стал лучшим по итогам игрового дня в НХЛ

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Артемий Панарин

Национальная хоккейная лига огласила тройку лучших хоккеистов по итогам очередного дня регулярного чемпионата.

Первой звездой стал лидер «Коламбуса» Артемий Панарин, который оформил дубль в матче с «Нэшвиллом» (4:3 ОТ). Отметим, что вторая его шайба стала победной для «жакетов».

Панарин также подарил свою клюшку одному из болельщиков, который написал плакат на русском языке.

На втором месте оказался форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В игре с «Флоридой» (4:3 Б) он забросил две шайбы, а также отдал голевую передачу.

Третьим стал представитель «Торонто» Джон Таварес, который набрал три очка (2+1) во встрече с «Нью-Джерси» (4:2).