Панарин стал лучшим по итогам игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига огласила тройку лучших хоккеистов по итогам очередного дня регулярного чемпионата.
Первой звездой стал лидер «Коламбуса» Артемий Панарин, который оформил дубль в матче с «Нэшвиллом» (4:3 ОТ). Отметим, что вторая его шайба стала победной для «жакетов».
Панарин также подарил свою клюшку одному из болельщиков, который написал плакат на русском языке.
На втором месте оказался форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В игре с «Флоридой» (4:3 Б) он забросил две шайбы, а также отдал голевую передачу.
Третьим стал представитель «Торонто» Джон Таварес, который набрал три очка (2+1) во встрече с «Нью-Джерси» (4:2).