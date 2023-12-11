«Откроет новую веху»: Журова про возвращение Костомарова на лед Олимпийская чемпионка Журова верит в скорое появление Костомарова в ледовом шоу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Спортсмен Роман Костомаров определенно вернется на лед и продолжит участвовать в шоу, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России и олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, зрители всячески будут поддерживать фигуриста, который сумел воодушевить и вдохновить многих людей по всему миру.

Очень рада, что Роман Костомаров выходит на лед. Я даже переживала, существуют ли коньки, на которых можно кататься с протезами. Теперь мы видим, что они есть, возможно, их сделали специально для спортсмена, и это здорово. Но понятно, что он не сможет выполнять все элементы, которые совершал до этого. Но определенные вещи он исполнять сможет, поэтому я уверена, что Роман продолжит участвовать в шоу и, возможно, даже откроет новую веху в фигурном катании, – рассказала Журова.

Парламентарий отметила, что многие известные фигуристы захотят, чтобы Роман Костомаров принял участие в их ледовых шоу. Например, он может поработать вместе с Татьяной Навкой или Ильей Авербухом, предположила Журова.

Не знаю, сможет ли он выполнять элементы поддержки вместе с партнершей. Такие вещи нужно пробовать отработать, чтобы Роман не опасался за свою напарницу. Думаю, Костомаров примет участие в шоу Татьяны Навки, ранее он уже участвовал в шоу Авербуха. Прекрасно себя там показал, поэтому и продолжит наверняка делать это впредь. Ему роль найдут и поверьте, когда он выйдет на лед, его встретят бурными аплодисментами, – заключила Журова.

Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые встал на коньки после ампутации и протезирования. Ролик с тренировки он опубликовал в своем Telegram-канале. Также фигурист анонсировал документальный фильм о себе, который должен выйти 8 марта.