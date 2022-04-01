Олимпийский чемпион предложил лишить премий российских биатлонистов
Олимпийский чемпион Васильев предложил лишить премий Логинова, Латыпова и Серохвостова
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
15:23, 02 апреля 2022
Дмитрий ВасильевФото: vasilievolimp/vk.com
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предложил наказывать спортсменов, которые пропускают гонки чемпионата России, не имея уважительной причины. Он выразил недоумение, почему Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов решили пропустить гонку общего старта на чемпионате РФ в Тюмени, сообщает «Р-Спорт».
Мне непонятно, почему не бежали Логинов, Латыпов и Серохвостов. Почему они игнорируют чемпионат России? Это безобразие, я этим возмущен. Считаю, нужно выносить на обсуждение вопрос о членах сборной, которые не выходят на старт по неуважительным причинам. Если уважительных причин нет, то нужно ставить вопрос о депремировании или снижении стипендии, — сказал Васильев.
Победителем масс-старта стал Василий Томшин. Второе место занял бронзовый призёр Олимпиады Максим Цветков, замкнул тройку сильнейших Никита Поршнев.
Отметим, что Логинов, Латыпов и Серохвостов приняли участие в спринте. Серохвостов стал победителем гонки. Латыпов занял второе место, а Логинов финишировал десятым.
Ранее сообщалось, что четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство в российской организации. Тихонов считает, что IBU в итоге сам будет просить россиян вернуться обратно.