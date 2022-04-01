Олимпийский чемпион предложил лишить премий российских биатлонистов

Фото: vasilievolimp/vk.com

Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO, боксёр Александр Усик заявил в интервью на канале Tipsport на YouTube, что нельзя доверять информации, которую передают по телевизору. Спортсмен считает, что все сведения необходимо получать через первоисточник.

Вся информация, которая подаётся из телевизора, является слишком неправдивой. Много лет назад доказано, что это для того, чтобы двигать людьми в ту или иную сторону. Я из первых уст узнаю...