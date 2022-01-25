Олимпийцам раздали презервативы, но призвали минимизировать контакты

Организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине продолжат традицию выдачи презервативов спортсменам, приезжающим на соревнования, несмотря на жёсткую антиковидную политику в Китае. В то же время в буклете с правилами проведения Игр организаторы просят воздержаться от излишних физических контактов, таких как объятия, рукопожатия и «дай пять», а также соблюдать социальную дистанцию, информирует Reuters.

Ответственные лица предоставят необходимое количество бесплатных презервативов после того, как спортсмены, приехавшие на Олимпиаду, заселятся, — сообщили организаторы в письме агентству.

Журналисты, побывавшие в отеле для участников соревнований, отметили, что в каждой комнате уже положили пять средств контрацепции — по одному на каждый цвет олимпийских колец. Презервативы упакованы в отдельную коробку, на которой изображён традиционный китайский фонарик.

Точное количество презервативов, подлежащих раздаче, не уточняется.

В прошлом году организаторы летних Олимпийских игр в Токио выдали спортсменам 160 тысяч презервативов с символикой Олимпиады, однако порекомендовали не использовать их, а привезти домой в качестве сувенира.

Олимпийские игры в столице Поднебесной пройдут с 4 по 20 февраля. Оргкомитет ранее заявлял, что среди прибывших участников и персонала уже было выявлено несколько десятков случаев заражения COVID-19.