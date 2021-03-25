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ОКР предложил заменить гимн России музыкой Чайковского

14:19, 25 марта 2021
Станислав Поздняков Станислав Поздняков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать музыку Петра Чайковского в качестве замены гимна страны на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов.

Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением, — цитирует ТАСС главу ОКР Станислава Позднякова.

Как писал NEWS.ru, 19 марта министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио может прозвучать отрывок из Первого концерта Петра Ильича Чайковского.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), россияне до середины декабря 2022 года не могут выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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