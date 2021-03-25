ОКР предложил заменить гимн России музыкой Чайковского

https://static.news.ru/photo/77f199b0-8d5e-11eb-942a-96000091f725_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать музыку Петра Чайковского в качестве замены гимна страны на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов.

Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением, — цитирует ТАСС главу ОКР Станислава Позднякова.

Как писал NEWS.ru, 19 марта министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио может прозвучать отрывок из Первого концерта Петра Ильича Чайковского.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), россияне до середины декабря 2022 года не могут выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.