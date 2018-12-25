Обыски и задержания проходят у фанатов ЦСКА

https://news.ru/storage/news/1687f7ee67ddd94bd9e4592b1a62ff5b/c53d14d6-dfd3-491d-a153-c3b68ac36acd_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

СОБР и спецслужбы проводят обыски и задержания у фанатов ЦСКА. Следственные действия связаны с их предполагаемым участием в драке с итальянскими болельщиками.

«Следственные действия проходят более чем по десяти адресам, проверяются участники как минимум трёх фанатских объединений», — сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.

Источник уточнил, что эти действия — следствие драки между фанатами ЦСКА с болельщиками итальянского футбольного клуба «Рома», которая произошла 7 ноября на улице Воронцово Поле в центре Москвы. В ходе этого конфликта пострадал один итальянец, в гостинице, где они проживали, были побиты стёкла.

Ранее News.ru писал, что обыски проходят у активных болельщиков футбольного клуба «Спартак». Причиной обысков стала массовая драка с фанатами столичного ЦСКА. Инцидент произошёл 22 сентября недалеко от ресторана «Изба». Также отмечается, что были задержаны 18 болельщиков «красно-белых», в их числе — один из лидеров группы болельщиков «Гладиаторы» Денис Аринушкин.