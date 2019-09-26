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Суммарный объём поступления налогов и сборов от организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах по итогам первого полугодия 2019 года составил 3,2 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в бюджеты разных уровней поступило на 68% больше: с 1,9 млрд рублей — до 3,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба «Рейтинг Букмекеров».

В сообщении отмечается, что годовой объем рынка букмекерских услуг в 2018 году в России составил 1,15 трлн рублей, на 70% выше относительно 2017 года.

Ранее сообщалось, что болельщикам, обратившимся с жалобой на букмекерские компании после ставок на результаты матчей, возвращено более 350 млн рублей, писал News.ru.