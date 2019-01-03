Обвиняемые в убийстве фигуриста частично признали вину

https://news.ru/storage/news/f5e2e6f4b4f34df16934eb382e738ee0/08be565b-6fd5-453d-a623-c74cfb623d97_850.jpg Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Денис Тен

Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, которым предъявлены обвинения в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, признали свою вину частично.

Фигуранты согласились с тем, что украли зеркала с автомобиля спортсмена, однако отрицают разбой и умышленное убийство.

«Я признаю, что украл зеркала, но мыслей о намеренном убийстве у меня не было», — заявил Кудайбергенов во время суда.

По словам следователей, во время потасовки с фигуристом Кудайбергенов ударил его по лицу железной пряжкой ремня, после чего Киясов вооружился ножом и нанёс Тену два ранения.

Ещё одна обвиняемая — Жанар Толыбаева — не признала свою вину. При том она обратилась к суду с просьбой изменить ей обвинения о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору на эксцесс соучастника уголовного дела. Данная статья подразумевает совершение лицом уголовного правонарушения, не охватывающегося умыслом других соучастников. За это другие соучастники уголовной ответственности не подлежат, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что специализированный межрайонный суд по уголовным делам приступил к разбирательству по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.