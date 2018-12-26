Нурмагомедова задержали в аэропорту

Российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову пришлось объясниться перед полицией в аэропорту Москвы перед вылетом в Турцию.
Стражи порядка задержали Нурмагомедова, чтобы узнать цель его поездки в Стамбул, сообщает Sport24 со ссылкой на источник. Причиной задержания могли стать национальность и вероисповедание спортсмена. Нурмагомедов является дагестанцем и исповедует ислам.
Боец отправился в Турцию, где посетил съемки сериала «Возрождение Эртугрула».
Ранее сообщалось, что тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился своим мнением о потенциальном бое своего подопечного и американского боксёра Флойда Мейвезера.