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Нурмагомедова задержали в аэропорту

Хабиб Нурмагомедов Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хабиб Нурмагомедов

спорт [ версия для печати ]

Российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову пришлось объясниться перед полицией в аэропорту Москвы перед вылетом в Турцию.

Стражи порядка задержали Нурмагомедова, чтобы узнать цель его поездки в Стамбул, сообщает Sport24 со ссылкой на источник. Причиной задержания могли стать национальность и вероисповедание спортсмена. Нурмагомедов является дагестанцем и исповедует ислам.

Боец отправился в Турцию, где посетил съемки сериала «Возрождение Эртугрула».

Ранее сообщалось, что тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился своим мнением о потенциальном бое своего подопечного и американского боксёра Флойда Мейвезера.


#UFC #ХабибНурмагомедов
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