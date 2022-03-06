Россиянин Нурмагомедов одержал победу на турнире UFC, Уланбеков — проиграл

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов одержал победу на турнире UFC 272. Россиянин оказался сильнее американца Брайана Келлехера.

Бой завершился уже в первом раунде. Нурмагомедов победил удушающим приёмом. После поединка двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова сообщил, что готов выйти на замену в турнире, который состоится через неделю. Также он готов вернуться в октагон 26 марта.

Помимо Нурмагомедова на турнире подрался ещё один россиянин — Тагир Уланбеков. Его соперником был американец Тим Эллиот. Поединок продлился все три раунда, и победу единогласным решением судей одержал Эллиот.

Также в рамках этого вечера украинка Марина Мороз победила Марию Агапову из Казахстана. Бой продлился два раунда и завершился победой Мороз сабмишеном.

Ранее Умар Нурмагомедов в интервью NEWS.ru рассказал, что российские спортсмены не столкнулись с давлением со стороны лиги на почве политических событий. Также россиянин сравнил тренировки Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых и дал прогноз на поединок Петра Яна с Алджамейном Стерлингом.