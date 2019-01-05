Норвежский лыжник высмеял тактику россиян

https://news.ru/storage/news/220ffdd2e15df21a17cd571f5a94e2f1/e12b8f1e-c3ff-41e5-a24d-a966f8837a3c_850.jpg imago sportfotodienst/Global Look Press

Ханс Кристер Холунн

Лыжник из Норвегии Ханс Кристер Холунн дал комментарий по поводу тактики своих российских коллег. По его мнению, они «тупые, как пробка».

Норвежца очень развеселило поведение российских спортсменов, передаёт Dagbladet. Он рассмеялся, даже несмотря на то, что очень устал.

«Мы слышим на последнем круге, что Сергей Устюгов отстает, и тогда только четверо российских спортсменов вплотную выходят вперед, и "бум"! Смешная ситуация», — сказал он.

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл масс-старт на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски», проходящем в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Ранее News.ru писал, что россиянин Александр Большунов занял третье место с отставанием в 2,6 секунды, а Сергей Устюгов — 16-е (42 секунды). Также в соревновании участвовали Андрей Ларьков (3,4 секунды), Максим Вылегжанин (4,6), Андрей Собакарев (6,3), Денис Спицов (27,1), Андрей Мельниченко (31,6).