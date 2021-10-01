Нет самоуправству: каким будет олимпийский состав биатлонистов

Вчера, в последний день сентября, в Москве состоялось заседание правления Союза биатлонистов России, на котором были приняты критерии отбора в национальную команду в олимпийский сезон. Отличительной чертой документа стал тот факт, что в отличие от последних лет на ноябрьских контрольных стартах будут разыграны только по одному месту в национальной команде, спортсмены, не попавшие на декабрьские международные старты, лишаются шансов поехать в Пекин, а с «Ижевской винтовки» больше не будет отбора на Кубок мира. Кроме того тренеры получили больше свободы в выборе составов, но кому-то и этой свободы оказалось мало. Разбираемся, как национальная команда будет формироваться в олимпийский сезон.

Состав на декабрь сформирован на 80 процентов

Уже сейчас можно констатировать, что состав команды на декабрьские этапы Кубка мира сформирован почти полностью. Юрий Каминский сразу сделал систему определения состава максимально прозрачной: четыре человека Александра Логинова, Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова и Евгения Гараничева он включил в состав по результатам прошлого сезона (попадание в топ-30 Кубка мира), а Карима Халили — своим решением, как призёра чемпионата мира в эстафете. В итоге одно, а, возможно, и два места будут разыграны на контрольных стартах в ноябре в Ханты-Мансийске, где за них поспорят молодые биатлонисты с опытными Антоном Бабиковым и Семёном Сучиловым.

Матвей Елисеев Sven Hoppe/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

В женской сборной ситуация получилась более сложная. Старший тренер Михаил Шашилов пожелал единолично определять пять участниц декабрьских стартов, а шестую хотел назвать по результатам контрольных гонок, но тоже на своё усмотрение. Естественно такой волюнтаризм возмутил региональных наставников (в том числе личных тренеров спортсменок) на тренерском совете в Тюмени и ряд членов правления СБР. В итоге было принято Соломоново решение — критерии скорректировать и уточнить. Теперь можно сказать, что их удалось привести к общему знаменателю в обеих командах. Итак, кто поедет на Кубок мира в декабре у женщин?

Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина освобождены от отбора по результатам прошлого сезона (попадание в топ-20 на этапах Кубка мира), одна спортсменка определится по итогам контрольных стартов, а ещё трёх назовёт сам Шашилов. На 99 процентов среди них окажется лидер сборной по летним прикидкам Ирина Казакевич, а два других места наставник, видимо, намерен отдать молодёжи — 22-летним Анастасии Гореевой и Анастасии Шевченко. Таким образом, за единственную вакансию сразятся сразу несколько биатлонисток с опытом выступлений в Кубке мира в последние годы: Евгения Буртасова, Лариса Куклина, Наталья Гербулова, Татьяна Акимова, Валерия Васнецова и Екатерина Носкова. Решение правление приняло взвешенное и компромиссное, однако вряд ли Шашилов остался этим доволен, так как Нигматуллину он в составе не видел из-за отказа приехать на сбор по состоянию здоровья.

«Ижевская винтовка» больше не нужна

В прежние годы хотя бы одно место в команде в январе было гарантировано победителям «Ижевской винтовки». Эта вакансия давала турниру особенный статус, при котором шанс есть у всех. В олимпийский сезон калитку было решено захлопнуть потому, что в последнее время никто из этих счастливчиков на мировом уровне ничего особенного не показывал. Теперь пятёрка лучших из шести спортсменов в декабрьском составе автоматически продлит прописку в команде на январь, а место худшего займёт лучший спортсмен с Кубка IBU при условии наличия индивидуального подиума.

ibu_cup/twitter.com

Таким образом, на внутрироссийских соревнованиях будет разыграно лишь три вакансии в Кубке IBU. Одну из них получат лидеры Кубка России по результатам декабрьских этапов, а ещё по две — лучшие спортсмены по итогам «Ижевской винтовки». При этом троих участников Кубка IBU тренеры освободят от отбора заранее. При этом даже худшие спортсмены на Кубке мира по итогам декабря не поедут бороздить просторы всероссийских стартов в Уфе и Увате, а могут остаться в обойме в Кубке IBU. Очевидно, что сборная стала более закрытой, но хочется верить, что это вызвано исключительно Олимпийскими играми.

Олимпийский же состав тренеры будут формировать полностью на своё усмотрение из числа участников январских этапов Кубка мира. Именно поэтому непопадание на международные старты в декабре фактически лишает спортсмена возможности попасть на Олимпиаду. Конечно, это заставит всех форсировать форму к старту сезона и идти ва-банк ещё в большей степени, чем при открытом отборе, а потому благие намерения могут дать здесь противоположный результат. К тому же для попадания на Олимпиаду можно было бы обрисовать какие-то формальные критерии, например попадание в топ-30 общего зачёта и два попадания в топ-20 на январских этапах Кубка мира.

Маленькая уступка Шашилову

Михаил Шашилов skisport.ru

И всё-таки правление пошло в одном из вопросов на уступки тренерскому штабу. Так, в женской команде среди шести мест на этапах Кубка IBU лишь два будут определены по итогам контрольных стартов, а четыре — на усмотрение тренеров. При этом круг кандидатов помимо спортсменок, изначально находившихся на централизованной подготовке, пополнят Тамара Воронина, Кристина Резцова и Маргарита Васильева.

Не исключено, что просьба была связана с тем, что так как место Кайшевой оказалось забронировано на Кубке мира, Шашилов попросил гарантии для одной из своих воспитанниц хотя бы эшелоном ниже. У мужчин же всё осталось по-прежнему. Троих кандидатов назовут наставники национальной сборной, а ещё троих определят контрольные старты. У женщин они пройдут в середине ноября на снежном сборе в Тюмени, а мужчины в это же время соберутся в Ханты-Мансийске.