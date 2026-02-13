Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 16:52

«Выше головы не прыгнул»: Губерниев подвел итоги выступления лыжников на ОИ

Губерниев назвал выступление Клебо «прыжком выше головы»

Савелий Коростелев Савелий Коростелев Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российский лыжник Савелий Коростелев не смог прыгнуть выше головы в гонке на 10 км на Олимпиаде, в отличие от норвежца Йоханнеса Клебо, который показал свой максимум и взял золото, заявил комментатор Дмитрий Губерниев. При этом, по его мнению, у россиянина сохраняются шансы на медаль в марафонской гонке, сообщает Sport24.

Сегодня тоже не была гонка Савелия. Он показал свой уровень, но выше головы не прыгнул. Два спортсмена — Клебо и Коростелев. Один показал свой максимум, а второй нет. Считаю, у Савелия есть шанс на медаль в марафоне, — сказал он.

Ранее один из тренеров сборной России заявил, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич, добивавшийся отстранения россиян для улучшения собственных позиций на Кубке мира, в конечном счете сам остался за бортом Олимпиады. По оценке специалиста, спортсмен обладал неплохими данными, но уступал соперникам в технике и стартовом разгоне, а после исключения трех конкурентов из России потерял шанс на медали уже по другой причине.

Кроме того, главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед был отстранен от участия в Олимпиаде-2026. Причиной стал инцидент с употреблением алкоголя, после которого специалист покинул расположение команды и больше не вернется на Игры.

