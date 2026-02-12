Назван неожиданный способ повысить эффективность силовых тренировок

Чередование длинных и коротких пауз отдыха между подходами в рамках одного упражнения способно повысить эффективность силовых тренировок, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, отдых продолжительностью около трех минут обычно применяют во время жима лежа, приседаний и подтягиваний.

Длинные паузы отдыха между подходами во время тренировки, как правило, около трех минут, используются для того, чтобы сохранить рабочий вес, технику и количество повторений в базовых упражнениях — жиме лежа, приседе, подтягиваниях. Это позволяет выполнить больший суммарный объем работы и удерживать высокий уровень механического напряжения, которое является стимулом для роста силы и мышечной массы. Сокращение отдыха до 60–90 секунд усиливает общее утомление. Комбинация длинных и более коротких пауз в рамках одного упражнения может повысить эффективность тренировки, если она выстроена последовательно, — пояснила Силина.

Она отметила, что, например, первые подходы должны выполняться с полноценным отдыхом, а заключительные — с более короткими паузами для увеличения плотности нагрузки. По ее словам, такой метод позволяет объединить разные тренировочные стимулы, но требует контроля техники и отказа от чрезмерного утомления в начале упражнения.

Ранее нутрициолог Алла Макарова заявила, что люди, занимающиеся спортом без коррекции рациона, не смогут эффективно похудеть и удержать вес. По ее словам, несбалансированное питание будет сводить к нулю все усилия в зале.