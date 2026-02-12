Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 09:05

Назван неожиданный способ повысить эффективность силовых тренировок

Глава НФС Силина: разное время отдыха между сетами повысит эффект от тренировок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Чередование длинных и коротких пауз отдыха между подходами в рамках одного упражнения способно повысить эффективность силовых тренировок, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, отдых продолжительностью около трех минут обычно применяют во время жима лежа, приседаний и подтягиваний.

Длинные паузы отдыха между подходами во время тренировки, как правило, около трех минут, используются для того, чтобы сохранить рабочий вес, технику и количество повторений в базовых упражнениях — жиме лежа, приседе, подтягиваниях. Это позволяет выполнить больший суммарный объем работы и удерживать высокий уровень механического напряжения, которое является стимулом для роста силы и мышечной массы. Сокращение отдыха до 60–90 секунд усиливает общее утомление. Комбинация длинных и более коротких пауз в рамках одного упражнения может повысить эффективность тренировки, если она выстроена последовательно, — пояснила Силина.

Она отметила, что, например, первые подходы должны выполняться с полноценным отдыхом, а заключительные — с более короткими паузами для увеличения плотности нагрузки. По ее словам, такой метод позволяет объединить разные тренировочные стимулы, но требует контроля техники и отказа от чрезмерного утомления в начале упражнения.

Ранее нутрициолог Алла Макарова заявила, что люди, занимающиеся спортом без коррекции рациона, не смогут эффективно похудеть и удержать вес. По ее словам, несбалансированное питание будет сводить к нулю все усилия в зале.

спорт
тренировки
советы
спортсмены
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Пентагона «поплыл» на вопросе по географии Восточной Европы
В Южной Корее озвучили имя возможного преемника Ким Чен Ына
Мошенники начали использовать схему с посылкой для кражи личных данных
Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Стало известно, с какими проблемами Долина столкнется из-за новой прописки
В анапском колледже организовали мемориал в память о погибшем охраннике
Уже третьему участнику Олимпиады с Украины «забраковали» шлем
Стало известно, какие специалисты наиболее востребованы в IT-секторе
Триллер с Джоди Фостер, сериал о семье Кеннеди: новинки кино 12–18 февраля
Житель Екатеринбурга потерял змею в трамвае
Пентагон готов отправить ударную мощь на Ближний Восток
«Я подвезу»: Орбан шуткой ответил на вопрос о желании Украины попасть в ЕС
Силовики сорвали теракт в отделе полиции в Удмуртии
Анапский техникум возобновил учебный процесс после стрельбы
Мирошник предупредил о переломном моменте в кризисе на Украине
Москвич устроил бывшей жене «психологический террор»
Депутат оторвал доску от дверного косяка и избил ею знакомого на дискотеке
На родине текилы станут меньше работать
В Мичуринске отменили уроки в школах после налета БПЛА
«Решил помочь»: боец ВСУ добровольно сдал ВС России позиции сослуживцев
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.