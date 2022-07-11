Назван лучший вид единоборств для детей Тренер Помазной: лучший вид единоборств для детей — это борьба, она развивает координацию

Фото: Shutterstock

Вольная борьба

Лучший вид единоборств для детей — это борьба, потому что она развивает координацию, рассказал спортивный тренер Денис Помазной РИАМО. Именно борьба позволяет развить навык ориентироваться в пространстве, так как в ней есть гимнастические и акробатические элементы.

Если родители решили, что их ребенок целенаправленно должен заниматься единоборствами, то лучше начать с секции борьбы, потому что контактный вид единоборств подходит для занятий в более позднем возрасте. Надо помнить, что дети рано или поздно вырастают и начинают ездить на соревнования. Если вашему ребенку, например, пять лет, то в лучшем случае именно по контактному бою он должен начать выступать с 10 лет, — сказал Помазной.

Что касается тренировок для взрослых, им стоит выбирать единоборство, ориентируясь на свой интерес и комфорт, считает тренер. Важно, чтобы к человеку приветливо относились наставники, чтобы ему нравился сам зал. Выделять какой-то вид спорта Помазной не стал.

NEWS.ru ранее пообщался с черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, тренером и основателем академии Checkmat Russia Даудом Адаевым. Он объяснил, что это за борьба, в чем ее привлекательность и как получилось, что бразильское джиу-джитсу оставило в тени «мастодонтов единоборств».