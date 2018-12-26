Нашёлся желающий нокаутировать Макгрегора

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Конор Макгрегор

Чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли заявил, что хотел бы встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я уверен, что выиграю у Конора. Эта уверенность пришла ко мне после его боя с Хабибом. Нурмагомедов — крутой и непобеждённый», — цитирует его MMA News.

Боец добавил, что, если россиянин отправил ирландца в нокдаун, он сможет его нокаутировать.

Вудли в своей карьере одержал 19 побед и потерпел 3 поражения. На счету Нурмагомедова 27 побед в 27 боях по правилам ММА.

Как писал News.ru, Фергюсон потребовал встречи с Нурмагомедовым.