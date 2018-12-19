Моуринью отказался говорить о будущем

https://news.ru/storage/news/7a14ef07195da49d662c8812dd90b756/bf21ae6b-6062-481f-a66a-6c1b6d3993b8_850.jpg Shaun Boggust/imago sportfotodienst/Global Look Press

Жозе Моуринью

Португальский тренер Жозе Моуринью отказался комментировать планы на будущее.

Моуринью не стал отвечать на вопросы о том, что он собирается делать дальше и как он принял новость о собственной отставке в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

«Я не буду ничего говорить. Вы меня знаете», — заявил португалец.

"I have nothing to say. You know me."



Jose Mourinho speaks for the first time since leaving @ManUtd near his home in London.



Follow all the reaction to Jose Mourinho's sacking by @ManUtd as Ole Gunnar Solskjaer replaces him as interim boss here: https://t.co/kouvEuOFMj pic.twitter.com/kv7tx3jdqE — Sky Sports News (@SkySportsNews) 19 декабря 2018 г.

Накануне специалиста уволили из «Манчестер Юнайтед». Последним матчем Моуринью была игра против «Ливерпуля», в которой «красные дьяволы» проиграли со счётом 1:3.

Португалец возглавил команду в 2016 году. До этого Моуринью тренировал «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал».

Как писал News.ru, «Манчестер Юнайтед» официально заменил Моуринью.