Моуринью отказался говорить о будущем

Португальский тренер Жозе Моуринью отказался комментировать планы на будущее.

Моуринью не стал отвечать на вопросы о том, что он собирается делать дальше и как он принял новость о собственной отставке в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

"I have nothing to say. You know me."



