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Моуринью отказался говорить о будущем

Жозе Моуринью Shaun Boggust/imago sportfotodienst/Global Look Press

Жозе Моуринью

спорт [ версия для печати ]

Португальский тренер Жозе Моуринью отказался комментировать планы на будущее.

Моуринью не стал отвечать на вопросы о том, что он собирается делать дальше и как он принял новость о собственной отставке в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

«Я не буду ничего говорить. Вы меня знаете», — заявил португалец.

Накануне специалиста уволили из «Манчестер Юнайтед». Последним матчем Моуринью была игра против «Ливерпуля», в которой «красные дьяволы» проиграли со счётом 1:3.

Португалец возглавил команду в 2016 году. До этого Моуринью тренировал «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал».

Как писал News.ru, «Манчестер Юнайтед» официально заменил Моуринью.


#футбол #ЖозеМоуринью
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