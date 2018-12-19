Моуринью отказался говорить о будущем

Португальский тренер Жозе Моуринью отказался комментировать планы на будущее.
Моуринью не стал отвечать на вопросы о том, что он собирается делать дальше и как он принял новость о собственной отставке в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.
«Я не буду ничего говорить. Вы меня знаете», — заявил португалец.
"I have nothing to say. You know me."— Sky Sports News (@SkySportsNews) 19 декабря 2018 г.
Jose Mourinho speaks for the first time since leaving @ManUtd near his home in London.
Follow all the reaction to Jose Mourinho's sacking by @ManUtd as Ole Gunnar Solskjaer replaces him as interim boss here: https://t.co/kouvEuOFMj pic.twitter.com/kv7tx3jdqE
Накануне специалиста уволили из «Манчестер Юнайтед». Последним матчем Моуринью была игра против «Ливерпуля», в которой «красные дьяволы» проиграли со счётом 1:3.
Португалец возглавил команду в 2016 году. До этого Моуринью тренировал «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал».
Как писал News.ru, «Манчестер Юнайтед» официально заменил Моуринью.