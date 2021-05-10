Момент избиения пиар-директора «Спартака» попал на видео

https://static.news.ru/photo/26c3ce3e-b237-11eb-b0f5-96000091f725_660.jpg Антон Фетисов Фото: spartak.com

Нападение на директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова попало на видео. На кадрах, которые попали в распоряжение Пятого канала, видно, как около бара Jeremy's неизвестный подошёл к Фетисову и начал его бить.

На Фетисова напали 9 мая на востоке Москвы. Сейчас пиар-директор находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.

По словам пресс-атташе «Спартака» Ярослава Кулемина, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что неизвестный брызнул из газового баллончика в лицо спортивному журналисту Василию Уткину. По словам самого журналиста, инцидент произошёл после тренировки футбольной команды «Эгриси» возле спорткомплекса «Локо-Спорт». Он отметил, что его часто можно застать на этом месте, так как он бывает здесь практически ежедневно. Уткин считает, что его «припугнули», и якобы он знает, кто заказал нападение.