Томас Бах Фото: imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация ежегодно инвестирует $1,25 млрд в спорт.

Финансовая стабильность позволяет МОК инвестировать в спорт $1,25 млрд​ каждый год по всему миру. И эта сумма даже возрастёт на следующей Олимпиаде, — сказал он в эфире олимпийского канала.

МОК был основан 23 июня 1894 года в Париже по инициативе барона Пьера де Кубертена.

Ранее News.ru писал, что зимние Олимпийские игры в 2026 году примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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