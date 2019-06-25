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Решение судьи прибегнуть к видеоповтору во время матча 1/8 финала чемпионата мира разозлило камерунских футболисток и вызвало обвинения в расизме в адрес ФИФА.

Арбитр засчитал гол (отменённый ранее из-за офсайда) в ворота Камеруна после просмотра VAR. В перерыве члены сборной плакали и предъявляли судье претензии, передаёт Daily Mail. Британский журналист Пирс Морган написал...