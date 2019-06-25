Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация ежегодно инвестирует $1,25 млрд в спорт.
Финансовая стабильность позволяет МОК инвестировать в спорт $1,25 млрд каждый год по всему миру. И эта сумма даже возрастёт на следующей Олимпиаде, — сказал он в эфире олимпийского канала.
МОК был основан 23 июня 1894 года в Париже по инициативе барона Пьера де Кубертена.
Ранее News.ru писал, что зимние Олимпийские игры в 2026 году примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.