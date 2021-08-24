Международный скандал или сказки Губерниева: что случилось на Паралимпиаде

На проходившей в Токио Олимпиаде было немало скандалов, не связанных со спортом. К сожалению, тенденция продолжилась на Паралимпийских играх в японской столице. По словам Дмитрия Губерниева, руководители украинской делегации запретили своим спортсменам сидеть рядом с россиянами на церемонии открытия. Разбираемся в подробностях скандала и пытаемся понять, был ли он вообще.

А был ли мальчик

Губерниев сделал резонансное заявление в эфире «Матч ТВ» во время прямой трансляции церемонии открытия. По словам журналиста, руководители украинской делегации, оказавшись на трибуне рядом с россиянами, в спешном порядке приказали своим уходить со стадиона.

Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти, в данном случае руководителю Паралимпийского комитета Украины. Что вы делаете, безумцы! Вот такая у нас сложилась коллизия. Мне жалко спортсменов. Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с русскими. Кто остановит этих маразматиков, — эмоционально восклицал Губерниев.

Конечно, японские операторы не показали кадров, подтверждающих слова Губерниева. Сам же комментатор, делая резонансное заявление, ссылался на российских спортсменов. Имён телеведущий не назвал.

Через несколько минут Губерниев уточнил, что приказу начальства подчинились не все украинские спортсмены. Некоторые остались на своих местах и досмотрели церемонию до конца. Этим атлетам журналист высказал большой респект и уважение.

Позже слова Губерниева опроверг исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он заявил, что никакого запрета не существовало, а украинские спортсмены всё время находились рядом с россиянами. Он даже рассказал, что по-дружески пообщался с украинским коллегой Валерием Сушкевичем.

Сказочники, кто-то на ровном месте придумывает скандал, — заявил Рожков, прозрачно намекая на Губерниева.

В украинской прессе инцидент вниманием обошли, там не найти никаких комментариев ни от паралимпийцев, ни от официальных лиц украинского спорта. В российской же прессе, кроме Рожкова и Губерниева, высказывались лишь депутаты Госдумы, которые эмоционально критиковали украинцев, основываясь исключительно на словах Губерниева.

Никаких видеоподтверждений массового ухода украинцев с трибун в сети также не появилось. Есть лишь несколько фотографий, на которых представители сборных действительно сидят на трибунах рядом.

RussianParalymp/facebook.com

По следам Магучих

Слова Губерниева можно было бы сразу назвать бредом или плодом воспалённой фантазии комментатора, но поверить в правдоподобность таких событий можно благодаря случившемуся в Токио пару недель назад. Тогда победу на Играх в прыжках в высоту одержала россиянка Мария Ласицкене, а её соперница из Украины Ярослава Магучих заняла третье место. Спортсменка очень обрадовалась бронзе и на радостях принялась обнимать коллег, держа в руках национальный флаг.

Объятия с Ласицкене, которая была со знаменем Олимпийского комитета России, попали в объективы фотокамер, после чего начался настоящий треш. Магучих обвинили в измене родине не только невменяемые пользователи соцсетей, но и некоторые официальные лица на Украине. Стало известно, что спортсменку даже вызовут в Минобороны страны для дачи объяснений. Интересно, что же в ведомстве рассчитывали услышать от легкоатлетки?

Адекватная часть украинцев встала на защиту Магучих, но спортсменке все равно пришлось долго и упорно извиняться. Так что в приказ украинских спортивных чиновников уйти подальше от россиян на церемонии открытия поверить можно, хоть и сложно принять масштаб творящегося безумия. Соседство с исторически близким народом могло спровоцировать появление новых совместных фотографий. А по «шапке» потом получили бы как раз руководители украинской делегации. В итоге пересечение национальных команд все же состоялось, но до скандалов, слава богу, дело пока не дошло.

Японский авось

Само по себе соседство россиян и украинцев на трибуне — просчёт организаторов соревнований. Непонятно, в чем проблема посадить на стадионе подальше друг от друга представителей стран, находящихся друг с другом в сложных отношениях. Конечно, в идеальном мире спорт, особенно паралимпийский, должен быть вне политики, но это только на бумаге.

Именно поэтому УЕФА разводит по разным группам Украину и Россию, Армению и Азербайджан, Сербию и Косово и даже Испанию с Гибралтаром. Конечно, Олимпиады и Паралимпиады проходят на нейтральных территориях, поэтому в ходе соревнований спортсмены спокойно встречаются друг с другом, но на церемонии открытия организаторам точно стоило продумать все потенциально взрывоопасные пересечения.