«Меня выворачивает наружу»: Батыршина — о мужской художественной гимнастике

Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина заявила, что она ничего не имеет против японского направления мужской художественной гимнастики, однако от испанского направления её «выворачивает наружу». Слова экс-спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Батыршиной, японское направление мужской художественной гимнастики больше похоже на акробатику. У них маленькие обручи и булавы, они выступают в трико. Всё по-мужски, по-силовому, отметила бывшая гимнастка.

А вот про испанское направление тёплых слов сказать не могу. Честно, меня выворачивает наружу, когда я это вижу. Меня все ругают, что я нетолерантна, но не могу на это смотреть. Когда мужчины выходят все в стразах, в женских облегающих костюмах, делают женские элементы... Мне становится плохо, — сказала Батыршина.

В настоящее время в Китакюсю проходит чемпионат мира по художественной гимнастике, который продлится до 31 октября.

Ранее 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева отреагировала на слова экс-фигуристки Татьяны Навки о том, что та испытала культурный шок, когда увидела выступление мужчины в этом виде спорта. Кудрявцева заявила, что нельзя в оскорбительной форме отзываться о мужчинах в художественной гимнастике.