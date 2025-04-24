Медведева раскрыла неожиданную подробность о своих доходах Медведева заявила о большем заработке, чем во время спортивной карьеры

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Евгения Медведева

Известная российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-шоу «Вещдоки» сравнила свои доходы в период активных выступлений с нынешними заработками, отметив, что в настоящее время ее финансовое положение существенно лучше. При этом она призналась, что раньше деньги представляли собой приятное дополнение к основным достижениям.

Только под олимпийский сезон у меня начались контракты, причем предложений было много. От многого отказывались, потому что не было времени ни на съемки, ни на отработку этих контрактов, — сказала Медведева.

Фигуристка добавила, что профессиональный спорт следует рассматривать как инвестицию в будущее. Она призналась, что участие в Олимпийских играх обеспечило ей значительную медийную известность. Также Медведева признала высокую ценность спортивных достижений.

Ранее Медведева поделилась мнением о главных секс-символах фигурного катания. Она выделила в этом качестве олимпийских чемпионов Скотта Моира и Гийома Сизерона. Оба спортсмена имеют впечатляющие достижения — Моир в паре с Тессой Вертью завоевал три олимпийских золота, два серебра и три титула чемпиона мира. Сизерон же является многократным чемпионом мира.