Медведева порассуждала о недостатках мужчин

https://news.ru/storage/news/8d540cc14e2e96b7e8a6b8c0c8c41cec/60eb8c09-847c-4ee3-997c-42bb355bc882_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что ей не нравится в некоторых представителях противоположного пола.

Среди недостатков спортсменка выделила неухоженность, склонность к нездоровой ревности и желание во всём доминировать.

«Бесит, когда мужчина начинает говорить: „Ты женщина, ты должна сидеть дома, иди на кухню“. Сейчас другое время», — сказала она в эфире Love Radio.

На первенстве страны — 2018 Медведева заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Медведева не попала в состав команды, которая отправится на чемпионат Европы в январе 2019 года. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

За свою карьеру Медведева выиграла два золота чемпионата мира, два золота чемпионата Европы и финала Гран-при. На Олимпиаде в Пхёнчхане она уступила соотечественнице Алине Загитовой.

Как писал News.ru, Медведева призналась в зависти к другим фигуристкам.