Медали, рекорды и нелепая смерть: история великого борца Ярыгина

7 ноября одному из лучших борцов в истории советского спорта Ивану Ярыгину могло бы исполниться 73 года. Спортсмен взял два олимпийских золота, установил несколько рекордов и погиб в нелепом ДТП в расцвете сил. Рассказываем подробнее о великом сибиряке.

У истоков

Ярыгин родился в селе Усть-Камзас Кемеровской области в семье кузнеца и был шестым ребенком в семье, но детство и юность будущей легенды советского спорта прошли в соседнем Красноярском крае в поселке Сизая Шушенского района. Детей у родителей Ярыгина в итоге родилось десять, а Иван вполне мог выбрать совершенно другой вид спорта.

Ярыгин с детства был расположен к футболу и тратил любую свободную минуту, которых было не так много из-за необходимости помогать родителям, на игру с мячом. Мальчик выделялся на фоне сверстников высоким ростом и крепким телосложением, поэтому выбрал позицию вратаря и вполне мог бы сделать карьеру в футболе.

Однако судьбоносной стала случайная встреча с тренером по вольной борьбе Владимиром Чарковым. Он заметил огромного вратаря во время футбольного матча слушателей курсов военных водителей и предложил тому попробовать себя в новом виде спорта. Ярыгину борцовский ковёр понравился гораздо больше футбольного поля, так что он быстро поменял предпочтения. Чарков видел в молодом спортсмене огромный потенциал, но не смог убедить подопечного сосредоточиться на профессиональном спорте. Ярыгин отправился служить в армию.

Там спортсмен-любитель начал штамповать победы на всевозможных армейских соревнованиях по вольной борьбе и попал под крыло другого тренера — Дмитрия Миндиашвили. Ещё в армии успехи Ярыгина были отмечены высоким званием Мастер спорта СССР.

Резкий взлёт

На гражданке Ярыгин за несколько лет «прокачал» свои навыки и в 1970 году выиграл дебютный для себя чемпионат СССР. Через два года сибиряк произвёл фурор уже на первенстве Европы в Катовице, где завоевал золото, завершив досрочно все схватки. Руководство советского спорта, впечатлившись успехами Ярыгина, решило доверить спортсмену честь выступать на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, и борец не подвёл.

Там он провернул тот же трюк, что и в Польше: все схватки снова досрочно завершились в пользу Ярыгина. Причем преимущество советского спортсмена над всеми соперниками было настолько огромным, что суммарное время, затраченное Ярыгиным на семь схваток, было меньше отведённого на один поединок. Ничего подобного никто до сих пор не повторял.

Я сам боролся раньше и прививал ему некоторые приемы из грузинской борьбы чидаоба, которые ему подходили. Также он очень хорошо боролся на руках, жёстко атаковал соперников, переводил их в партер и там просто загонял и разрывал, — вспоминал Миндиашвили.

Кризис и ренессанс

Спустя год после триумфа на Играх Ярыгин снова досрочно победил всех соперников на чемпионате мира в Тегеране. Он стал единственным борцом, который уложил на лопатки всех оппонентов на трёх главных турнирах. Это достижение остаётся непревзойденным до сих пор.

Однако после триумфа в Иране в карьере Ярыгина наступила чёрная полоса. Он остался без медалей на нескольких крупных турнирах подряд и решил поставить профессиональный спорт на паузу. Спортсмен уехал в родные сибирские края, где занялся рыбалкой, охотой и даже успел поработать лесорубом. По идее, на этом карьера уникального борца должна была закончиться.

Но чемпион нашёл в себе силы и мотивацию начать подготовку к своей второй Олимпиаде — Играм-1976 года в Монреале. Спортсмен истязал себя многочасовыми тренировками и бесконечными спаррингами, во время одного из которых сломал два ребра. Травма могла поставить крест на олимпийских амбициях Ярыгина, но могучий сибиряк решил идти до конца. Он всё же поехал в Канаду и выступал на уколах, реально рискуя не только здоровьем, но и жизнью.

Судьба наградила упорного спортсмена ещё одним золотом. На церемонии закрытия Игр флаг СССР абсолютно заслуженно доверили нести именно Ярыгину. Борец смотрелся с ним замечательно: спасибо могучему росту и развитой мускулатуре спортсмена, которой могут позавидовать современные бодибилдеры, сидящие на самой передовой «химии».

Закат карьеры и гибель

После Игр в Монреале Ярыгин продолжил успешно выступать на международных турнирах и планировал принять участие в домашней Олимпиаде-1980. Третье олимпийское золото, особенно с учётом бойкотировавших Игры западных стран, наверняка бы настигло спортсмена, но на отборочных соревнованиях он уступил молодому Илье Мате. Теоретически, Ярыгина всё равно могли отправить на соревнования, но он не стал вставать на пути у перспективного борца, который в итоге и победил на Играх.

В 1982 году в возрасте 33 лет Ярыгин окончательно ушёл из спорта и начал тренерскую карьеру. Спортсмен продолжил добывать золотые медали для СССР, на этот раз в роли наставника национальной команды. На этом посту он проработал до 1992 года.

После распада СССР спорт в России, как и многие другие сферы, переживал очень сложные времена, но и тут Ярыгин проявил свои лучшие качества. Он был инициатором создания Федерации спортивной борьбы России, которую он в итоге и возглавил.

Он стал двукратным олимпийским чемпионом, но это не главное его достижение. Важно то, что он сумел повести за собой огромное количество людей, которые ему поверили, — вспоминал нынешний глава организации Михаил Мамиашвили.

Ярыгин мог бы приносить огромную пользу отечественному спорту и по сей день, но судьба распорядилась иначе. В октябре 1997 года борец отдыхал с семьей в Кисловодске, но решил прервать отпуск ради участия в открытии международного турнира в Махачкале. Туда спортсмен отправился с друзьями на машине, на обратном пути автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил грузовик. 48-летний Ярыгин, сидевший на переднем пассажирском сидении, через несколько часов умер в больнице от черепно-мозговой травмы. В ДТП погиб ещё один пассажир легковушки.

Гибель Ярыгина шокировала весь спортивный мир не только в России, но и в республиках бывшего СССР. Спортсмену установлено несколько памятников, его именем названы улицы в Махачкале, Абакане и Саяногорске. Такой же чести был удостоен один из стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Ещё при жизни спортсмен начал проводить в Красноярске международный турнир по вольной борьбе. После гибели атлета соревнования продолжились и ежегодно проходят всё там же в Красноярске.