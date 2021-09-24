Марк Кондратюк — суперзвезда: как фигурист добился исторического достижения

Турнир Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе завершился очень удачно для сборной России. 18-летний фигурист Марк Кондратюк на первом международном для себя старте завоевал бронзу и тем самым подтвердил третью квоту в соревнованиях мужчин на Олимпиаде в Пекине. Последний раз все три одиночника от нашей страны были представлены на Играх аж 20 лет назад. Но и это не всё. Впервые в истории сборная России поедет на Олимпиаду в полном составе!
Успешный Стокгольм
Тропа к историческому достижению была проложена ещё на последнем чемпионате мира в Стокгольме. Сверхудачное выступление наших фигуристов во всех дисциплинах позволило сборной России завоевать по три квоты в каждом виде. Но если женщины, пары и танцоры получили гарантированные путёвки в Пекин, то мужчинам необходимо было подтвердить последнюю квоту на Игры. Сделать это нужно было на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе. Главные условия: на соревнования не мог поехать участник последнего чемпионата мира (то есть Михаил Коляда и Евгений Семененко автоматически пролетали мимо), фигурист должен был попасть в топ-6 по итогам турнира.
Изначально на соревнования был заявлен чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев, но в начале сентября стало известно, что фигурист вынужден сняться с турнира по медицинским показаниях. Замену ему подыскали после контрольных сборной России. Выбор пал на Марка Кондратюка.
Тревожный результат
Несмотря на всю самобытность, неплохой уровень, продемонстрированный на контрольных прокатах сборной, было много опасений насчёт кандидатуры Марка. Как-никак фигурист никогда не принимал участие на международных соревнованиях, а тут такой вызов, как борьба за последнюю путёвку на Олимпиаду. Не дрогнуть бы.
К сожалению, опасения стали подтверждаться уже во время короткой программы Кондратюка на Nebelhorn Trophy. Из-за нервов ученик Светланы Соколовской допустил ошибки на всех прыжках. В итоге фигурист за короткую программу набрал только 81,48 балла.
В отличие от Марка его оппоненты откатали очень достойно кроткую программу. На лидирующие позиции сразу же вырвались фавориты турнира американец Винсент Чжоу и француз Адам Сяо Хим Фа, а вслед за ними расположились австралиец Бернард Керри и итальянец Габриэль Франджипани. Марку досталось только промежуточное пятое место. Не критично, но в произвольной нельзя было допускать серьёзные ошибки.
В тройке сильнейших
Скажем сразу: без ошибок в произвольной не обошлось. Программа началась со степ-аута на четверном тулупе и с потерянного каскада из-за ошибки на тройном лутце. Но, к счастью, Марк не поник и сумел на мажорной ноте завершить выступление. Во второй части программы он сделал каскад из четверного и тройного сальхова через ойлер, а затем приземлил и сольный сальхов в четыре оборота. Как только с прыжковым контентом было покончено, Марк зажёг на дорожке шагов. Яркое завершение программы под композицию из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» не оставило равнодушными ни зрителей, ни судей. В итоге за произвольную Кондратюк получил 159, 58 балла, в сумме — 241,06.
Высокая оценка позволила Марку закрепиться в тройке сильнейших. Обойти российского фигуристы смогли только американец Чжоу (прекрасно выступил в произвольной) и француз Сяо Хим Фа. Остальные остались позади!
Бронзовая медаль турнира, три квоты для парней и первая в истории максимальная квота сборной России на Играх — как же удачно Марк съездил в Оберстдорф. Зря мы не верили в парня.