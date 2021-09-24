Марк Кондратюк — суперзвезда: как фигурист добился исторического достижения

Турнир Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе завершился очень удачно для сборной России. 18-летний фигурист Марк Кондратюк на первом международном для себя старте завоевал бронзу и тем самым подтвердил третью квоту в соревнованиях мужчин на Олимпиаде в Пекине. Последний раз все три одиночника от нашей страны были представлены на Играх аж 20 лет назад. Но и это не всё. Впервые в истории сборная России поедет на Олимпиаду в полном составе!

Успешный Стокгольм

Тропа к историческому достижению была проложена ещё на последнем чемпионате мира в Стокгольме. Сверхудачное выступление наших фигуристов во всех дисциплинах позволило сборной России завоевать по три квоты в каждом виде. Но если женщины, пары и танцоры получили гарантированные путёвки в Пекин, то мужчинам необходимо было подтвердить последнюю квоту на Игры. Сделать это нужно было на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе. Главные условия: на соревнования не мог поехать участник последнего чемпионата мира (то есть Михаил Коляда и Евгений Семененко автоматически пролетали мимо), фигурист должен был попасть в топ-6 по итогам турнира.

Изначально на соревнования был заявлен чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев, но в начале сентября стало известно, что фигурист вынужден сняться с турнира по медицинским показаниях. Замену ему подыскали после контрольных сборной России. Выбор пал на Марка Кондратюка.

Тревожный результат

Марк Кондратюк Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

Несмотря на всю самобытность, неплохой уровень, продемонстрированный на контрольных прокатах сборной, было много опасений насчёт кандидатуры Марка. Как-никак фигурист никогда не принимал участие на международных соревнованиях, а тут такой вызов, как борьба за последнюю путёвку на Олимпиаду. Не дрогнуть бы.

К сожалению, опасения стали подтверждаться уже во время короткой программы Кондратюка на Nebelhorn Trophy. Из-за нервов ученик Светланы Соколовской допустил ошибки на всех прыжках. В итоге фигурист за короткую программу набрал только 81,48 балла.

В отличие от Марка его оппоненты откатали очень достойно кроткую программу. На лидирующие позиции сразу же вырвались фавориты турнира американец Винсент Чжоу и француз Адам Сяо Хим Фа, а вслед за ними расположились австралиец Бернард Керри и итальянец Габриэль Франджипани. Марку досталось только промежуточное пятое место. Не критично, но в произвольной нельзя было допускать серьёзные ошибки.

В тройке сильнейших

Скажем сразу: без ошибок в произвольной не обошлось. Программа началась со степ-аута на четверном тулупе и с потерянного каскада из-за ошибки на тройном лутце. Но, к счастью, Марк не поник и сумел на мажорной ноте завершить выступление. Во второй части программы он сделал каскад из четверного и тройного сальхова через ойлер, а затем приземлил и сольный сальхов в четыре оборота. Как только с прыжковым контентом было покончено, Марк зажёг на дорожке шагов. Яркое завершение программы под композицию из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» не оставило равнодушными ни зрителей, ни судей. В итоге за произвольную Кондратюк получил 159, 58 балла, в сумме — 241,06.

Высокая оценка позволила Марку закрепиться в тройке сильнейших. Обойти российского фигуристы смогли только американец Чжоу (прекрасно выступил в произвольной) и француз Сяо Хим Фа. Остальные остались позади!

Бронзовая медаль турнира, три квоты для парней и первая в истории максимальная квота сборной России на Играх — как же удачно Марк съездил в Оберстдорф. Зря мы не верили в парня.