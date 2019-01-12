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Мамаев сыграет в футбол на плацу «Бутырки»

Павел Мамаев Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Павел Мамаев

спорт [ версия для печати ]

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев планирует сыграть в матче с заключёнными на территории Бутырского следственного изолятора. На следующей неделе организаторы должны определиться с датой матча.

«Павел Мамаев собирается сыграть в футбол на территории СИЗО „Бутырка“, там есть небольшой плац, где будет организовано футбольное поле», — сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Бушманов.

Адвокат назвал это социальным проектом для поддержки психологического состояния заключённых. Так как московский СИЗО № 2 планируют в скором времени закрыть и превратить в музей, Бушманов считает предстоящий матч ярким завершением существования «Бутырки».

«Желающих принять участие много, поэтому, скорее всего, будет несколько матчей», — отметил адвокат.

Бушманов отметил, что он пока не знает о том, будет ли принимать участие в матче футболист Александр Кокорин.

Ранее News.ru писал, что в честь Кокорина и Мамаева российские шансон-исполнители записали песню. Поздравительную композицию спортсменам адресовала группа «Бутырка». Музыканты поддерживают спортсменов, отмечая, что «не все на воле против вас», а потребление алкоголя «без драки — пустое дело». Также арестованным футболистам группа пожелала «здоровья, фарта и воли». Кокорин и Мамаев, младший брат Кокорина и их общий друг были арестованы после двух драк в Москве минувшей осенью. Сейчас фигуранты уголовных дел находятся в СИЗО «Бутырка».


#футбол #сизо #ПавелМамаев
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