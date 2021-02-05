Лыжник Ретивых стал вторым на этапе Кубка мира в Швеции

https://static.news.ru/photo/0eae2ef4-6889-11eb-8212-96000091f725_660.jpg Глеб Ретивых Фото: Adam Ihse/Tt/global Look Press

Российский лыжник Глеб Ретивых занял второе место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира, проходящем в шведском Ульрисехамне. Победу одержал швед Оскар Свенссон.

Шведский спортсмен преодолел дистанцию в финале за 2 минуты 55,34 секунды. Ретивых вышел на второе место, уступив лишь 0,14 секунды. Третьим стал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание — 0,31 секунды). Ещё один россиянин — Сергей Устюгов стал шестым (+6,06).

Устюгов и Ретивых — единственные россияне, принявшие участие в спринте на этапе в Ульрисехамне. Для Ретивых это 11-я серебряная медаль.

Ретивых завоевал четвёртую награду в текущем сезоне Кубка мира, ранее он по разу становился вторым и третьим в личных гонках и выиграл эстафету в составе сборной России вместе с досрочным победителем общего зачёта Кубка мира Александром Большуновым.

Как писал NEWS.ru, норвежский биатлонист Тарьей Бё пожаловался на то, что конкуренции с россиянами больше нет. Он рассказал, что следит за лыжными гонками, в которых российские спортсмены занимают лидирующие позиции. По его словам, он хотел бы видеть то же самое в биатлоне.