Российский футболист продолжит карьеру в Англии

Голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в английском Чемпионшипе. Название новой команды футболиста остаётся неизвестным.
Об этом сообщил комментатор Геннадий Орлов. По его словам, Лодыгин не мог больше рассчитывать на попадание в основной состав команды, поэтому принял решение уехать.
«По моим данным, Юрий Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии. Правда, это Чемпионшип. Пока об этом еще не сообщают. Пожелаем Юрию успехов», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года. До этого он защищал цвета греческого «Ксанти».
Ранее News.ru сообщал, что игрок не полетел на сбор с командой Сергея Семака.