Российский футболист продолжит карьеру в Англии

https://news.ru/storage/news/118fb5830705f9030ef2d9b8fc58b387/38ed71db-d519-4c38-b30b-07d7e65293fb_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Юрий Лодыгин

Голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в английском Чемпионшипе. Название новой команды футболиста остаётся неизвестным.

Об этом сообщил комментатор Геннадий Орлов. По его словам, Лодыгин не мог больше рассчитывать на попадание в основной состав команды, поэтому принял решение уехать.

«По моим данным, Юрий Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии. Правда, это Чемпионшип. Пока об этом еще не сообщают. Пожелаем Юрию успехов», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года. До этого он защищал цвета греческого «Ксанти».

Ранее News.ru сообщал, что игрок не полетел на сбор с командой Сергея Семака.