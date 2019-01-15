USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,289 $   Brent59.17 $ Bitcoin3,679.67 $
МОСКВА0°C13:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Российский футболист продолжит карьеру в Англии

Юрий Лодыгин Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Юрий Лодыгин

спорт [ версия для печати ]

Голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в английском Чемпионшипе. Название новой команды футболиста остаётся неизвестным.

Об этом сообщил комментатор Геннадий Орлов. По его словам, Лодыгин не мог больше рассчитывать на попадание в основной состав команды, поэтому принял решение уехать.

«По моим данным, Юрий Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии. Правда, это Чемпионшип. Пока об этом еще не сообщают. Пожелаем Юрию успехов», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года. До этого он защищал цвета греческого «Ксанти».

Ранее News.ru сообщал, что игрок не полетел на сбор с командой Сергея Семака.


#футбол #игрокАПЛ
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
спорт 12:28, 15 января 2019
Австралиец Попырин победил немца Зверева на Australian Open
спорт 12:13, 15 января 2019
Серена Уильямс надела компрессионные чулки и победила
спорт 12:00, 15 января 2019
Будущее Думбия остаётся неизвестным
Лента новостей
общество 13:54
Ликсутов назвал количество бесплатных парковочных дней
в мире 13:50
Эрдоган расстроен высказываниями Трампа в Twitter
спорт 13:44
Самый богатый китаец разорится на итальянский футбол
экономика 13:40
Реформа поможет повысить качество жизни пенсионеров
общество 13:38
Москвичи смогут быстрее получать электронные услуги
Другие новости
спорт 13:44
Самый богатый китаец разорится на итальянский футбол
спорт 13:23
Врача чемпионов «Тур де Франс» обвинили в покупке допинга
спорт 13:12
Джеффа Монсона прооперировали в Челябинске
спорт 13:04
«Дакар-2019»: Карякин попрощался с подиумом
7-й этап ралли-марафона выбил из борьбы за победу ряд гонщиков
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top