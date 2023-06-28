Лионель Месси: биография футбольного гения Рассказываем о жизни Лионеля Месси, анализируем статистику, подсчитываем, сколько голов он забил во всех матчах клубной и международной карьеры

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Лионель Месси признан лучшим аргентинским футболистом современности

Лионель Месси признан лучшим аргентинским футболистом современности. Многие люди называют его лучшим нападающим в мире. В этом году прославленному аргентинцу исполнилось 36 лет. Расскажем, как складывалась судьба Лионеля Месси, проследим, как развивалась его карьера, рассмотрим, каких успехов удалось достичь и что ожидает спортсмена в ближайшем будущем.

Надежный тыл Месси: личная жизнь нападающего

Лионель Андрес Месси Куччиттини появился на свет в аргентинском городе Росарио 24 июня 1987 года. Его отец, Хорхе Орасио, трудился на сталепрокатном производстве. Мама Селия Мария занималась воспитанием детей (у Лионеля есть два брата и сестра) и подрабатывала в сфере обслуживания. В семье любили футбол. Хорхе Орасио даже помогал тренировать юношескую футбольную команду. Старшие братья Лионеля и два его двоюродных брата по линии матери стали футболистами. Родители хотели, чтобы третий сын нашел себе другое занятие. Если бы не бабушка маленького Лео Месси, неизвестно, как бы сложилась биография одаренного мальчика. Проницательная сеньора Селия разглядела в пятилетнем внуке спортивный талант и взялась возить малыша в футбольный клуб «Грандиоли»

С первых дней Лионель проявлял качества настоящего бомбардира, то есть результативного нападающего игрока: голевое чутьё, напор, быстрота реакции, скорость, целеустремленность и концентрация на ворота соперника. Он сочетал в себе отвагу и хладнокровие, импровизацию и расчет. В «Грандиоли» юного Леонеле Месси впервые сравнили с аргентинцем Диего Марадоной — лучшим футболистом ХХ века (по результатам голосования на официальном сайте ФИФА).

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Лионель Месси

В семилетнем возрасте Лионель стал игроком клуба «Ньюэлс Олд Бойз» — многократного победителя национального чемпионата по футболу. Он выступал за команду юношей 1987 года рождения. Карьера Месси успешно развивалась. За шесть лет в «Ньюэлс Олд Бойз» он забил более пятисот голов, но эти результаты не добавляются к общему количеству мячей, отправленных в ворота соперников за всю карьеру Месси.

Когда Лионелю было 11 лет, ему диагностировали дефицит гормона роста — соматропина. Мальчику требовалось дорогостоящее лечение, которое семья не могла ему обеспечить. Частично оплату инъекций соматропина взял на себя «Ньюэлс Олд Бойз». Когда финансовая поддержка прекратилась, родителям ничего не оставалась, как принять предложение представителей команды «Барселона».

В 2000 году Лионель успешно прошел отборочный показ в знаменитом европейском клубе. 13-летний претендент обыграл футболистов на два года его старше. Совет директоров клуба решил зачислить юного аргентинца в молодежную команду «Барсы», а также оплатить его переезд и лечение. По завершении курса инъекций Лионель выздоровел. Сейчас рост футболиста составляет 170 см при весе 72 кг. В 2002 году Месси был зарегистрирован в Королевской испанской футбольной ассоциации, что открыло ему двери в европейский футбол.

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Лионель Месси играл за сине-гранатовых (цвета «Барселоны») почти двадцать лет. В составе команды он десять раз становился чемпионом Испании, семь раз завоевывал Кубок Испании и выиграл восемь Суперкубков Испании, а также стал обладателем множества европейских и мировых наград. Вместе с тем Месси не утратил связь с родиной и не переставал поддерживать своих земляков. Он играл в молодежной и основной сборной Аргентины, хотя ему предлагали выступать за испанскую национальную команду. Он участвовал в многочисленных благотворительных матчах на родине, помогал школе, в которой учился.

После двух кратковременных романов Месси связал свою жизнь с подругой детства Антонеллой Рокуццо. В 2012 году у пары родился первенец Тьяго, а через три года — второй сын Матео. Официальная свадьба состоялась в Росарио в 2017 году, через несколько дней после того, как Лионель отметил свой 30-летний юбилей. Сейчас Месси — счастливый отец троих детей. В 2018 году супруга подарила футболисту третьего сына Чиро.

Рецепт от Месси: как сделать карьеру суперзвезды футбола

Через два дня после регистрации в Королевской испанской футбольной ассоциации в матче с «Эсплугес-де-Льобрегат» Месси забил три гола подряд (хет-трик), общий счет составил 14:1 в пользу молодежной команды «Барселоны». Позднее Лионель блестяще выступил на юношеском турнире в Японии под эгидой концерна Toyota, по завершении которого был признан лучшим игроком этого соревнования.

Европейский дебют Месси состоялся в 2003 году в товарищеском матче с португальской командой «Порту». Тогда футболисту не удалось себя проявить. В конце 2004 года Лионель впервые сыграл в Лиге чемпионов УЕФА в матче с командой «Шахтер. Донецк». Чемпионат Испании в 2005 году был удачным для Месси. Аргентинец забил гол в ворота «Альбасете» после паса чемпиона мира бразильца Роналдиньо — нападающего каталонского клуба. Месси стал самым молодым игроком в истории «Барсы», заявившем о себе на чемпионате Испании. Ему не было и 18 лет.

Фото: imago-images.de/Global Look Press

В составе молодежной сборной Аргентины, в которую он был принят годом ранее, он победил на чемпионате мира среди молодежи до 20 лет. На этом турнире он забил шесть голов, причем в финале реализовал два удара пенальти.

Ведущие европейские клубы предлагали руководству клуба отдать талантливого аргентинца им в аренду. Вместе с тем возникли сложности, связанные с требованием Федерации футбола Испании, не позволяющим командам иметь в своем составе более трех иностранцев. На фоне этих событий Лионель Месси получил испанское подданство, оставаясь гражданином Аргентины. «Барселона» заключила с футболистом контракт до 2014 года и предоставила нападающему бонус на покупку дома.

В 2006 году Месси впервые участвовал в чемпионате мира 2006 года уже в составе основной сборной Аргентины. До этого во всей истории национальной команды не было столь молодого игрока, забившего гол на Мундиале. Но тогда аргентинцы проиграли в четвертьфинале сборной Германии со счетом 2:4, Месси в этом матче не играл.

На Кубке Америки (чемпионат национальных команд стран Южной Америки) в 2007 году Лионель был признан самым лучшим молодым игроком турнира. Он играл в шести матчах и забил два мяча. В результате сборная Аргентины заняла второе место, уступив в финале команде Чили. Но в каталонском клубе дела шли не очень хорошо. «Барселона» неудачно выступила на Кубке Испании и Лиге чемпионов, а на чемпионате Испании взяла всего лишь бронзу.

В 2008 году Месси радовал болельщиков «Барсы» дублями, то есть двумя голами, забитыми во время одного матча. Фанаты объясняли «подарки фортуны» тем, что футболист заменил свой старый номер 19 на счастливую десятку, которая перешла к нему от покинувшего клуб Роналдиньо. Игра Лионеля в Лиге чемпионов вызывала всеобщий восторг. В финальном матче Месси забил второй гол в ворота соперника головой, не оставив ни малейшего шанса английскому «Манчестер Юнайтед». Аргентинец был признан лучшим игроком финала и лучшим бомбардиром турнира. В том же сезоне помимо Лиги чемпионов «Барса» выиграла Кубок Испании и чемпионат Испании. Для Месси это был первый в его карьере золотой хет-трик (требл), то есть победа в трех чемпионатах за один сезон. В 2008 году Лионель стал олимпийским чемпионом в составе сборной Аргентины, которая выиграла соревнование по футболу на Олимпийских играх в Пекине.

Фото: P Largo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следующий сезон также был урожайным на спортивные достижения. Месси забивал дубли и победные голы в матчах Суперкубка УЕФА, Суперкубка Испании и клубном чемпионате мира. В четвертьфинале Лиги чемпионов в матче с английским «Арсеналом» Лионель забил четыре гола. Последний гол он забил за две минуты до окончания игры и тем самым оформил «покер» — выдающийся результат в футболе. По результатам 2009 года аргентинец получил первый в своей карьере «Золотой мяч» (футбольная награда лучшему игроку). В 2010 году Месси участвовал в Чемпионате мира по футболу (ЮАР), на котором ему не удалось забить ни одного гола. Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона поставил форварда на позицию полузащитника, и с этой ролью Лионель блестяще справился. Он создавал голевые моменты для нападающих, и сам тоже атаковал. В середине турнира Месси надел капитанскую повязку и стал самым молодым в истории сборной Аргентины капитаном команды.

В последующие годы футболисту не раз удавалось переломить ход событий в пользу «Барселоны». В сезоне 2010/2011 Лионель в матче с «Альмерией» отправил в ворота соперников три мяча (хет-трик), один из которых был сотым голом, забитым нападающим на чемпионатах Испании. В январе 2011 года спортсмен получил второй «Золотой мяч». Через три месяца в полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» Месси забил два мяча, что во многом предопределило выход сине-гранатовых в финал, в котором победила «Барса». Аргентинец был признан лучшим бомбардиром и лучшим футболистом чемпионата. Позднее в матче плей-офф с немецким «Байером» Месси забил пять голов (пента-трик) — впервые за историю Лиги чемпионов. В августе 2011 году Лионель забил три мяча в ворота чешской команды «Виктория Пльзень» в матче Лиги чемпионов, один из них был двухсотым голом за всё то время, что он играл за каталонский клуб. В сезоне 2011/2012 Месси сделал два покера (четыре мяча за один матч).

В начале 2012 года Лионель в третий раз был награжден «Золотым мячом», став вторым футболистом после Мишеля Платини, трижды удостоенным этого приза. Через год Месси стал единственным четырехкратным обладателем «Золотого мяча», В 2013 году форвард сделал два хет-трика в матче чемпионата Испании с «Валенсией» и в игре с «Аяксом» в розыгрыше Лиги чемпионов. Но в том году Лионель перенес серьезные травмы, которые помешали играть в полную силу.

Фото: Champions League/Twitter.com/Global Look Press Месси закончил клубную карьеру

На чемпионате мира 2014 года в Бразилии Месси забил четыре гола и был автором красивых передач. Финальный матч со сборной Германии аргентинцы проиграли со счетом 1:0. Единственный гол был забит в дополнительное время немецким футболистом Марио Гётце. Сборная Аргентины заняла второе место. Однако Лионель Месси был признан лучшим футболистом турнира. На чемпионате Испании спортсмен отличился хет-триками в матчах с «Осасуной» и «Реалом». По общему зачету голов Лионель стал лучшим игроком «Барселоны» за все турниры, в которых участвовал клуб (371 гол). В истории чемпионатов Испании он занял место лучшего бомбардира (236 голов)

В 2015 году на Кубке Америки Месси проявил свои лидерские качества. Он доказал, что по праву носит повязку капитана сборной Аргентины. На протяжении всего турнира Лионель действовал как искусный плеймейкер. Он сделал четыре голевых передачи (гол плюс пас), три направленных передачи (пас) и забил два гола в сериях пенальти. Месси спас свою команду от проигрыша с нулевым счетом в финальном матче со сборной Чили, когда реализовал единственный пенальти (итоговый счет -- 4:1 в пользу чилийцев). Лео включили в символическую сборную Кубка Америки. От награды «Лучший игрок турнира» футболист отказался.

Между тем клубные сезоны складывались удачно. Лионель устанавливал новые рекорды результативности. В сезоне 2014/2015 «Барселона» выиграла в Лиге чемпионов в пятый раз, причем Месси четырежды побеждал в этом европейском турнире. На чемпионате Испании он забил 400-й гол за каталонский клуб в официальных поединках. В 2015 году перед началом следующего сезона Месси стал вице-капитаном «Барсы». В сентябре в матче сине-гранатовых с итальянской «Ромой» в розыгрыше Суперкубка УЕФА аргентинец провел сотую игру за Лигу чемпионов и стал самым молодым игроком, достигшим этой отметки.

Один за всех: сложный период в жизни Месси

К внеочередному Кубку Америки 2016 года Месси подошел не в лучшей физической форме из-за полученной накануне травмы. Но уже во втором матче со сборной Панамы он сделал хет-трик. Команда Аргентины победила со счетом 5:0 и вышла в плей-офф. Мяч, отправленный Лионелем в четвертьфинале в ворота венесуэльцев, стал его рекордным 54-м голом, забитым за аргентинскую сборную (ранее этот рекорд принадлежал Габриэлю Батистуте). В полуфинале аргентинцы обыграли команду США со счетом 4:0, один из голов забил Месси. Но в финальном матче со сборной Чили Лионелю не удалось реализовать свой удар в серии пенальти. В итоге счет составил 4:2 в пользу чилийцев.

Фото: Mark Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После повторного проигрыша команде Чили на Кубке Америки Месси заявил о своем уходе из сборной. Однако в Аргентине была развернута кампания по возвращению спортсмена в национальную команду. Президент страны Маурисио Макри лично обратился к Месси с просьбой вернуться, назвав его «лучшим футболистом мира». В столице Аргентины установили монумент бомбардиру в знак восхищения знаменитым земляком и в стремлении убедить его изменить свое решение. И Лионель не заставил просить себя дважды. Но из-за травм он смог вернуться в сборную только на чемпионате мира 2018 года. Несмотря на все усилия капитана, этот турнир стал еще одной неудачей аргентинской команды.

Клубная карьера футболиста складывалась с переменным успехом. В 2018 году он стал капитаном «Барселоны» и впервые в этом ранге завоевал Суперкубок Испании. В феврале 2019 года Месси оформил свой восьмой хет-трик в Лиге чемпионов впервые за всю историю турнира. Но достижения капитана не помогли команде завоевать Кубок европейского чемпионата. На розыгрыше Кубка Испании «Барса» также потерпела болезненное поражение. Единственный гол в финальном матче с «Валенсией» забил капитан каталонцев (счет встречи 2:1). В том же сезоне «Барселона» в 26-раз одержала победу на чемпионат Испании. На этом турнире Лионель Месси забил 36 голов (в 34 матчах), а также сделал 49 голевых передач.

В начале 2019 года впервые прозвучало заявление президент клуба Жозепа Бартомеу о предстоящем завершении игровой карьеры капитана «Барсы». Футболист все чаще брал паузы из-за тяжелых травм. В октябре 2018 года он выбыл почти на месяц из-за перелома лучевой кости. В августе 2019 года футболист пропустил предсезонный турнир «Барселоны» в США. Он не участвовал в первой игре сезона, а потом уехал на соревнования сборных. Лионель Месси демонстрировал личную высокую результативность, получал престижные награды (The best FIFA Player, «Золотой мяч», «Золотая бутса», Трофей Пичичи). Но у команды наметился спад. В 2020 году «Барселона» заняла второе место на чемпионате Испании, уступила «Атлетико Бильбао» в четвертьфинале Кубка Испании. Проигрыш в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов немецкой «Баварии» стал самой крупной неудачей Месси в его спортивной биографии.

«Барселона», прощай! Месси закончил клубную карьеру?

Сезон 2020/2021 начался с критических высказываний Месси в адрес руководства каталонского клуба. Его поддержали некоторые игроки «Барсы». Конфликт возник в связи с тем, что нападающему Луису Суаресу не продлили контракт и футболист вынужден был перейти в «Атлетико Мадрид» на условиях временного соглашения.

Фото: Urbanandsport/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В чемпионате Испании «Барселона» заняла третье место, проиграв в полуфинале команде «Реал Мадрид». Победителем турнира стал «Атлетико Мадрид», принявший в свои ряды сильного нападающего — парагвайца Суареса. На счету Лионеля Месси в этом турнире было 30 голов и 3 реализованных пенальти.

На Кубке Испании аргентинец забил пять голов и сделал четыре голевых передачи. Два мяча Месси отправил в ворота «Атлетик Бильбао» во время финального матча, закончившегося со счетом 0:4 в пользу сине-гранатовых. «Барселона» выиграла этот трофей в 31-й раз за всю историю турнира.

После того как «Барса» проиграла матчи с французской командой «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в Лиге чемпионов и выбыла из турнира после 1/8 финала, совет директоров клуба объявил, что контракт с Лионелем Месси не будет продлен. Это решение было обосновано финансовыми проблемами. Чтобы остаться в команде, Лео был готов играть за половину гонорара. Но первого июня 2021 года он стал свободным агентом. А в августе того же года бомбардир вошел в состав «Пари Сен-Жермен». Выступая за ПСЖ, Месси дважды становился чемпионом Франции. По истечении срока контракта в 2023 году футболист покинул Европу.

Фото: Nayra Halm/imago-images.de/Global Look Press Карьера Месси

Месси порой упрекают в том, что его результативность снизилась. При этом упускается из виду, что в 2021 году он привел сборную Аргентины к победе на Кубке Америки. На этом турнире он забил четыре гола, один пенальти и сделал девять голевых передач. На мундиале 2022 года в Катаре аргентинская команда в третий раз стала чемпионом мира. Капитан команды забил семь голов. В финальном матче Месси отправил два мяча в ворота французов (из трех забитых в дополнительное время) и первым реализовал удар в серии пенальти и своим примером воодушевил других игроков. Никто из них не промахнулся.

Футболист отказался от предложения играть в саудовском клубе «Аль-Хиляль» и подписал контракт с «Интер Майами» из США, занимающим последнее место в таблице MLS (Major League Soccer — в переводе с английского «Высшая лига футбола»). Сообщается, что гарантированный гонорар Месси составляет 200 миллионов долларов.

Футбольные трофеи: Месси: сколько голов бомбардир забил за всю карьеру

За всю карьеру Лионель Месси забил 803 гола и стал вторым игроком, достигшим восьми сотен за всю современную историю футбола после португальского футболиста Криштиану Рональду. Из этого числа 102 мяча были забиты за сборную Аргентины, 672 — за «Барселону» и 29 — за «Пари Сен-Жермен».

Лионель Месси семь раз награждался «Золотым мячом», причем он стал первым игроком, получившим этот приз четыре раза подряд. Футболисту шесть раз присуждали «Золотую бутсу», из них — три раза подряд. Месси многократно признавался лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом по итогам различных турниров и футбольных сезонов. В 2020 году аргентинец был объявлен лучшим спортсменом года по версии Laureus Word Sports Awards и стал первым футболистом, удостоенным этой награды.

Лионель Месси считается одним из самых высокооплачиваемых футбольных игроков в мире. Он стал вторым футболистом после Криштиану Рональду, заработавшим более миллиарда долларов.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Созвездие рекордов: статистика Месси за всю карьеру

Статистика Лионеля Месси за всю его карьеру, начиная с первых матчей за сборную Аргентины и испанский клуб «Барселона» и заканчивая финальными играми за французский «Пари Сен-Жермен», производит глубокое впечатление. Неудивительно, что знаменитый аргентинский футболист Габриэль Батистута назвал его «инопланетянином».

Лионель несколько раз становился рекордсменом по результативности в разных категориях. Он превзошел легендарного бразильского игрока Пеле по количеству голов, забитых в играх за одну команду. Месси только на чемпионатах Испании сделал 35 хет-триков и тем самым обновил рекорд турнира. В 2022 году он обошел немецкого футболиста Лотара Маттеуса и побил его рекорд по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира. В 2012 году аргентинец суммарно (сборная плюс клуб) забил 91 гол за один календарный год и попал в Книгу рекордов Гиннесса. За сезон 2011/2012 года Месси был единственным игроком, забившим 67 голов в матчах пяти европейских чемпионатов. Футболист вышел на рубеж 400 забитых мячей, сыграв всего лишь в 435 матчах. Лионель не только лучший бомбардир, но и лучший ассистент. В сезоне 2019/2020 он сделал 60 голевых передач.

В краткой биографии невозможно рассказать о всех ярких событиях в спортивной жизни Месси. Аргентинский бомбардир превращал матчи в великолепное зрелище, даже если не забивал ни одного мяча. Он не боялся рисковать, не уклонялся от опасных моментов, достойно противостоял жесткой агрессии рослых соперников. На протяжении всей карьеры Месси вдохновляет других футболистов и болельщиков виртуозным владением мяча, стратегическим видением поля, уникальной способностью выстраивать игру в пользу своей команды.

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