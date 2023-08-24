Месси впервые остался без гола в игре за «Интер Майами»

Фото: Javier Vicencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси

Нападающий футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси впервые с момента перехода в команду не смог забить в основное время. В гостях у «Цинциннати» в матче Открытого кубка США по футболу звездный форвард отметился двумя голевыми передачами и поразил ворота соперника лишь в серии пенальти.

Основное игровое время закончилось вничью со счетом 2:2. В овертайме команды еще по одному разу огорчили друг друга и со счетом 3:3 перешли к пенальти. Там точнее оказались гости. Итоговый счет — 4:5.

Месси впервые не отметился голом в матче за «Интер Майами», за который он играет с этого лета. Тем не менее в активе 36-летнего аргентинца 10 голов и три голевых передачи в восьми играх. Он уже входит в тройку лучших нападающих в истории клуба, который впервые в своей истории вышел в финал Кубка США.

Ранее сообщалось, что Месси живет в Майами в квартире, которую купил еще в 2019 году, когда играл за «Барселону». Апартаменты находятся в 60-этажном небоскребе Porsche Design Tower с видом на Атлантический океан. Район Санни-Айлс-Бич считается центром сосредоточения русскоязычных приезжих.

Спортсмен отказался от предложения саудовского клуба и выбрал США, несмотря на то, что саудиты предлагали больше денег. Футболист объяснил решение желанием жены, с которой он познакомился еще в детстве.

Совладельцем нового клуба Месси является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм. Как только Лео переехал в Штаты, в соцсетях стали появляться фотографии и видеоролики, где они вместе с семьями ходят в ресторан.