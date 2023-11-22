Фанов били, дети плакали, Месси ушел: скандал на матче Бразилия — Аргентина

Фото: Celso Pupo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный матч в южноамериканском футболе, Бразилия — Аргентина на легендарном стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, начался с большого скандала. Массовая потасовка на поле чуть не привела к жертвам и отмене встречи. Что именно случилось, почему это произошло и как две великие футбольные нации стали врагами — в материале NEWS.ru.

Из-за чего началась драка

Проблемы начались во время исполнения государственных гимнов. Это не попало в телетрансляцию, но кадры в соцсетях свидетельствуют о том, что аргентинские фанаты разозлились на то, что главная песня их страны была освистана бразильскими болельщиками. В ответ на это аргентинцы стали проявлять агрессию в адрес бразильцев.

Первые кадры телетрансляции — драка на трибунах между болельщиками обеих сборных, к которой подключились бразильские полицейские с дубинками. В силовиков полетели кресла, которые в том числе попадали по головам болельщиков.

В ситуацию попытались вмешаться футболисты сборной Аргентины. Весь состав команды во главе с Лионелем Месси, а также капитан бразильской команды Маркиньос подошли к трибуне, но они мало что могли сделать с заведенной и разозленной толпой. Драка на трибунах переросла в бойню, одному из фанатов кресло прилетело в голову, и его с разбитым лицом унесли на носилках. Всего пострадавших, как сообщают бразильские СМИ, было двое.

Фото: Carlos Santtos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какой оказалась реакция Месси

Когда спустя 10 минут ситуация начала успокаиваться, аргентинские футболисты думали вернуться на поле, чтобы начать игру. Но в этот момент Лео Месси принял капитанское решение: уйти в подтрибунное помещение вместе со своими партнерами в знак протеста.

«Мы видели, как полицейские били людей. Опять репрессии против народа. На трибунах находились близкие игроков, мы волновались. Важность игры стала второстепенной, мы пошли в раздевалку, чтобы все успокоилось», — объяснил Месси после игры.

Фото: Wang Tiancong/XinHua/Global Look Press Лионель Месси

Что стало причиной драки

Одной из причин возникновения конфликта стало то, что на трибунах стадиона в Рио-де-Жанейро болельщики сборной Бразилии, которых было подавляющее большинство, сидели вперемешку с аргентинцами. Для гостей не было выделено отдельного сектора.

Пока сборная Аргентины в полном составе находилась в раздевалке, бразильские полицейские и стюарды навели порядок на трибунах, переместив всех гостей вниз по сектору, чтобы те больше не находились вперемешку с местными. На это ушло еще полчаса, после чего чемпионы мира вернулись на поле, и игра началась.

Смешанная продажа билетов стала проблемой и по мнению одного из бразильских полицейских.

«Это затрудняло обеспечение безопасности на „Маракане“. По ходу развития событий мы обратились за поддержкой к военной полиции. На сегодняшний день задержаны восемь человек, и нам удалось подавить беспорядки путем изоляции групп болельщиков на трибунах. Это было очень сложно — обычно бывают места для гостей и для хозяев. Смешанная продажа билетов на „Маракане“ представляла опасность», — сказал Вагнер Феррейра Насименто, подполковник особого полицейского батальона для работы на стадионах (BEPE).

С ним не согласился аргентинский фанат Мартин Муньос. По его мнению, бразильская полиция повела себя жестоко. У болельщика есть своя версия причин конфликта.

Фото: Wanderson Oliveira/Keystone Press Agency/Global Look Press Столкновения болельщиков Аргентины с бразильской полицией перед матчем между Бразилией и Аргентиной

«Все началось тогда, когда бразильцы пришли на нашу трибуну и попытались отобрать флаг Аргентины, чтобы повесить вместо него свой. Началась стычка, потому что бразильцы стали еще и бросаться оскорблениями. Организация матча была ужасной. Нас всех поместили на одну трибуну, из-за чего все оказались в одном месте — и бразильцы, и аргентинцы. Естественно, это привело к катастрофе, — считает болельщик.

По его словам, полиция пришла и сразу принялась бить аргентинцев дубинками, в том числе и по голове.

«Дети плакали, кто-то пытался убежать в более безопасное место. Самое ужасное, что полиция пришла туда не для того, чтобы остановить драку, а просто для того, чтобы избить нас. Они били даже тех, кто пытался убежать. Двух моих друзей забрали в полицию, и я до сих пор не смог с ними связаться. Ужасно», — добавил он.

Как прошла сама игра

Сама встреча не получилась яркой с точки зрения футбола, единственный мяч был забит на 63-й минуте аргентинским защитником Николасом Отаменди. Но с точки зрения эмоций игра была горячей. Бразильцы заканчивали ее в меньшинстве после удаления хавбека «Ньюкасла» Жоэлинтона. Он получил красную карточку за отмашку по голове соперника.

Кроме того, было много других проявлений агрессии: бразилец Рафинья ударил по голове де Поля, но не был удален, а аргентинец Ромеро задел ногой Габриэля Жесуса, перепрыгивая его.

Аргентинцы отпраздновали победу вместе со своими фанатами, взятыми в кольцо стюардами. Сборная Бразилии потерпела первое домашнее поражение в истории квалификации на чемпионаты мира. Она была единственной южноамериканской сборной, никогда не проигрывавшей дома в рамках отбора на ЧМ.

Фото: IMAGO/Marco Galvao/SPP/Global Look Press

Какие конфликты между аргентинцами и бразильцами случались раньше

За всю историю сборные Аргентины и Бразилии провели между собой 111 матчей, и пока преимущество на стороне бразильцев: 43 победы против 42. Это соперничество всегда было принципиальным, так как обе нации являются одними из лучших в мире с точки зрения футбола, на двоих у них восемь побед на ЧМ: пять у Бразилии и три у Аргентины. В историю вошла фраза Диего Марадоны:

«Моя страна любит побеждать Бразилию больше, чем любую другую сборную. То же самое относится и к ним! Они получают больше удовольствия от побед над нами, чем над Нидерландами, Италией, Германией или кем-либо ещё. Как и мы. Как и я. Нет ничего прекраснее, чем побеждать Бразилию».

Фото: Harry Melchert/dpa/Global Look Press Марадонна во время матча в 1982 году

Противостояние было наполнено инцидентами: в 1982-м Марадона спровоцировал драку на поле после того, как врезался и отправил в нокаут Жоао Батисту, на ЧМ-1990 бразильцы обвинили аргентинцев в том, что те якобы отравили воду, которую бразильские футболисты пили во время матча.

А самый свежий скандал случился два года назад, в отборе к ЧМ-2022. Тогда на матч Аргентины и Бразилии ворвалась полиция: бразильские власти хотели депортировать четырех футболистов гостей, выступающих в Англии. В те времена действовали коронавирусные ограничения, а Англия находилась в красной зоне, поэтому игрокам нужно было сидеть на карантине. Матч так и не доиграли.

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