Главный матч в южноамериканском футболе, Бразилия — Аргентина на легендарном стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, начался с большого скандала. Массовая потасовка на поле чуть не привела к жертвам и отмене встречи. Что именно случилось, почему это произошло и как две великие футбольные нации стали врагами — в материале NEWS.ru.
Из-за чего началась драка
Проблемы начались во время исполнения государственных гимнов. Это не попало в телетрансляцию, но кадры в соцсетях свидетельствуют о том, что аргентинские фанаты разозлились на то, что главная песня их страны была освистана бразильскими болельщиками. В ответ на это аргентинцы стали проявлять агрессию в адрес бразильцев.
Первые кадры телетрансляции — драка на трибунах между болельщиками обеих сборных, к которой подключились бразильские полицейские с дубинками. В силовиков полетели кресла, которые в том числе попадали по головам болельщиков.
В ситуацию попытались вмешаться футболисты сборной Аргентины. Весь состав команды во главе с Лионелем Месси, а также капитан бразильской команды Маркиньос подошли к трибуне, но они мало что могли сделать с заведенной и разозленной толпой. Драка на трибунах переросла в бойню, одному из фанатов кресло прилетело в голову, и его с разбитым лицом унесли на носилках. Всего пострадавших, как сообщают бразильские СМИ, было двое.
Какой оказалась реакция Месси
Когда спустя 10 минут ситуация начала успокаиваться, аргентинские футболисты думали вернуться на поле, чтобы начать игру. Но в этот момент Лео Месси принял капитанское решение: уйти в подтрибунное помещение вместе со своими партнерами в знак протеста.
«Мы видели, как полицейские били людей. Опять репрессии против народа. На трибунах находились близкие игроков, мы волновались. Важность игры стала второстепенной, мы пошли в раздевалку, чтобы все успокоилось», — объяснил Месси после игры.
Что стало причиной драки
Одной из причин возникновения конфликта стало то, что на трибунах стадиона в Рио-де-Жанейро болельщики сборной Бразилии, которых было подавляющее большинство, сидели вперемешку с аргентинцами. Для гостей не было выделено отдельного сектора.
Пока сборная Аргентины в полном составе находилась в раздевалке, бразильские полицейские и стюарды навели порядок на трибунах, переместив всех гостей вниз по сектору, чтобы те больше не находились вперемешку с местными. На это ушло еще полчаса, после чего чемпионы мира вернулись на поле, и игра началась.
Смешанная продажа билетов стала проблемой и по мнению одного из бразильских полицейских.
«Это затрудняло обеспечение безопасности на „Маракане“. По ходу развития событий мы обратились за поддержкой к военной полиции. На сегодняшний день задержаны восемь человек, и нам удалось подавить беспорядки путем изоляции групп болельщиков на трибунах. Это было очень сложно — обычно бывают места для гостей и для хозяев. Смешанная продажа билетов на „Маракане“ представляла опасность», — сказал Вагнер Феррейра Насименто, подполковник особого полицейского батальона для работы на стадионах (BEPE).
С ним не согласился аргентинский фанат Мартин Муньос. По его мнению, бразильская полиция повела себя жестоко. У болельщика есть своя версия причин конфликта.
«Все началось тогда, когда бразильцы пришли на нашу трибуну и попытались отобрать флаг Аргентины, чтобы повесить вместо него свой. Началась стычка, потому что бразильцы стали еще и бросаться оскорблениями. Организация матча была ужасной. Нас всех поместили на одну трибуну, из-за чего все оказались в одном месте — и бразильцы, и аргентинцы. Естественно, это привело к катастрофе, — считает болельщик.
По его словам, полиция пришла и сразу принялась бить аргентинцев дубинками, в том числе и по голове.
«Дети плакали, кто-то пытался убежать в более безопасное место. Самое ужасное, что полиция пришла туда не для того, чтобы остановить драку, а просто для того, чтобы избить нас. Они били даже тех, кто пытался убежать. Двух моих друзей забрали в полицию, и я до сих пор не смог с ними связаться. Ужасно», — добавил он.
Как прошла сама игра
Сама встреча не получилась яркой с точки зрения футбола, единственный мяч был забит на 63-й минуте аргентинским защитником Николасом Отаменди. Но с точки зрения эмоций игра была горячей. Бразильцы заканчивали ее в меньшинстве после удаления хавбека «Ньюкасла» Жоэлинтона. Он получил красную карточку за отмашку по голове соперника.
Кроме того, было много других проявлений агрессии: бразилец Рафинья ударил по голове де Поля, но не был удален, а аргентинец Ромеро задел ногой Габриэля Жесуса, перепрыгивая его.
Аргентинцы отпраздновали победу вместе со своими фанатами, взятыми в кольцо стюардами. Сборная Бразилии потерпела первое домашнее поражение в истории квалификации на чемпионаты мира. Она была единственной южноамериканской сборной, никогда не проигрывавшей дома в рамках отбора на ЧМ.
Какие конфликты между аргентинцами и бразильцами случались раньше
За всю историю сборные Аргентины и Бразилии провели между собой 111 матчей, и пока преимущество на стороне бразильцев: 43 победы против 42. Это соперничество всегда было принципиальным, так как обе нации являются одними из лучших в мире с точки зрения футбола, на двоих у них восемь побед на ЧМ: пять у Бразилии и три у Аргентины. В историю вошла фраза Диего Марадоны:
«Моя страна любит побеждать Бразилию больше, чем любую другую сборную. То же самое относится и к ним! Они получают больше удовольствия от побед над нами, чем над Нидерландами, Италией, Германией или кем-либо ещё. Как и мы. Как и я. Нет ничего прекраснее, чем побеждать Бразилию».
Противостояние было наполнено инцидентами: в 1982-м Марадона спровоцировал драку на поле после того, как врезался и отправил в нокаут Жоао Батисту, на ЧМ-1990 бразильцы обвинили аргентинцев в том, что те якобы отравили воду, которую бразильские футболисты пили во время матча.
А самый свежий скандал случился два года назад, в отборе к ЧМ-2022. Тогда на матч Аргентины и Бразилии ворвалась полиция: бразильские власти хотели депортировать четырех футболистов гостей, выступающих в Англии. В те времена действовали коронавирусные ограничения, а Англия находилась в красной зоне, поэтому игрокам нужно было сидеть на карантине. Матч так и не доиграли.
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