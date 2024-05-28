Лионель Месси появился в проморолике к голливудскому фильму с Уиллом Смитом Лионель Месси и Джимми Батлер снялись в проморолике к фильму «Плохие парни 4»

Фото: Columbia Pictures Corporation/Global Look Press

Лионель Месси

Аргентинский нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси и американский баскетболист «Майами Хит» Джимми Батлер появились в проморолике к фильму «Плохие парни 4», где главные роли исполнят Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Видео опубликовано на официальном аккаунте картины в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Съемки проходили на юге штата Флорида.

Большую часть актерской работы взял на себя Джимми Баттлер: по сценарию, он заявился домой к героям Смита и Лоуренса, сказав, что тоже хочет стать «плохим парнем». После этого для баскетболиста организовали тренировки.

Следом за Баттлером в гости к героям приходит Лионель Месси. Но ему не пришлось слишком много «играть» — на ролике он занимается тем, что умеет лучше всего — бьет по мячу левой ногой.

Отмечается, что продвижением фильма занимается Уилл Смит. Ранее актер пригласил на съемки нападающего «Реала» Родриго.

В феврале стало известно, что товарищеский футбольный матч между Аргентиной и Нигерией, который должен был пройти в Китае в марте, отменили из-за скандала с Лионелем Месси. Причиной стало отсутствие нападающего на поле во время встречи его команды «Интер Майами» со сборной Гонконга, которая прошла в воскресенье, 4 февраля.