Матч Аргентина — Нигерия отменили из-за скандала с Месси

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Лионель Месси

Товарищеский матч между Аргентиной и Нигерией, который должен был пройти в Китае, отменили из-за скандала с Лионелем Месси, сообщили в спортивном бюро Ханчжоу. Причиной стало отсутствие нападающего на поле во время встречи его команды «Интер Майами» со сборной Гонконга, которая прошла в воскресенье, 4 февраля, пишет РИА Новости Спорт.

Спортивное бюро провело переговоры со сборной Аргентины о приезде в Ханчжоу на товарищеский матч в марте. Ввиду известных причин компетентные органы пришли к выводам, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие, — говорится в сообщении.

Отмечается, что форвард весь матч с Гонконгом провел на скамье запасных из-за растяжения подколенного сухожилия. В середине второго тайма фанаты начали требовать выхода аргентинца: «Мы хотим Месси!». Также болельщики, приобретшие билеты на игру более чем за 1000 гонконгских долларов ($125), освистали совладельца клуба Дэвида Бекхэма, который после игры извинился за отсутствие Месси. Спустя некоторое время власти Гонконга потребовали от организаторов матча объяснить невыход знаменитого футболиста на поле.

По информации агентства, компания Tatler Asia, организатор встречи «Интер Майами» — сборная Гонконга, пообещал вернуть половину стоимости билетов в связи с отсутствием аргентинца. Сообщалось, что в Гонконге число жалоб от болельщиков, недовольных невыходом спортсмена, составило более тысячи.

Ранее Месси признали лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола. На престижную награду также претендовали французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и норвежский форвард Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». Месси стал ее обладателем в третий раз.