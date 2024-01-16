FIFA назвала лучшего футболиста 2023 года Лионель Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии FIFA

Фото: Wanderson Oliveira/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (FIFA), передает ТАСС. На награду также претендовали норвежский форвард Эрлинг Холанд, выступающий за английский «Манчестер Сити», и французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Премия FIFA была учреждена в 2016 году. Месси стал ее обладателем в третий раз, до этого его называли лучшим футболистом в 2019 и 2022 годах. Также в номинации побеждали португалец Криштиану Роналду (2016, 2017), хорват Лука Модрич (2018), поляк Роберт Левандовский (2020, 2021).

Кроме того, Месси был включен в состав символической сборной FIFA по итогам 2023 года. Это произошло уже в 17-й раз, таким образом, аргентинец установил рекорд по данному показателю. На втором месте идет Криштиану Роналду, он попадал в символическую сборную 15 раз. При этом в 2023 году португальца не включили в команду уже во второй раз подряд.

Лионель Месси первую часть 2023 года провел в «ПСЖ», с которым завоевал титул чемпиона Франции. Летом аргентинец перешел в «Интер Майами» (США), в составе которого стал обладателем Кубка лиг, а также принял участие в Главной футбольной лиге (MLS) и чемпионате Мексики. В октябре Месси в восьмой — рекордный — раз стал обладателем «Золотого мяча». Приз вручается лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football.