Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (FIFA), передает ТАСС. На награду также претендовали норвежский форвард Эрлинг Холанд, выступающий за английский «Манчестер Сити», и французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Премия FIFA была учреждена в 2016 году. Месси стал ее обладателем в третий раз, до этого его называли лучшим футболистом в 2019 и 2022 годах. Также в номинации побеждали португалец Криштиану Роналду (2016, 2017), хорват Лука Модрич (2018), поляк Роберт Левандовский (2020, 2021).
Кроме того, Месси был включен в состав символической сборной FIFA по итогам 2023 года. Это произошло уже в 17-й раз, таким образом, аргентинец установил рекорд по данному показателю. На втором месте идет Криштиану Роналду, он попадал в символическую сборную 15 раз. При этом в 2023 году португальца не включили в команду уже во второй раз подряд.
Лионель Месси первую часть 2023 года провел в «ПСЖ», с которым завоевал титул чемпиона Франции. Летом аргентинец перешел в «Интер Майами» (США), в составе которого стал обладателем Кубка лиг, а также принял участие в Главной футбольной лиге (MLS) и чемпионате Мексики. В октябре Месси в восьмой — рекордный — раз стал обладателем «Золотого мяча». Приз вручается лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football.