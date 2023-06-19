Месси за деньги запретили критиковать Саудовскую Аравию Месси получит $25 миллионов за три года по контракту с Саудовской Аравией

Фото: Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press

Лионель Месси

Аргентинский футболист Лионель Месси получит $25 миллионов за три года по контракту с Саудовской Аравией, сообщает издание The New York Times. Само соглашение было подписано в 2021 году и оно направлено на развитие туризма в стране. Издание отмечает, что в договоре прописано условие, по которому Месси не может говорить ничего, что могло бы запятнать репутацию Саудовской Аравии.

The New York Times сообщает, что по контракту игрок получает $2 миллиона за рекламу Саудовской Аравии в социальных сетях, как минимум 10 раз в год, отдельно от рекламы его отпуска в стране. Также Месси может получать еще $2 миллиона за участие в ежегодной туристической кампании. Помимо этого, игроку выплачивается $2 миллиона долларов за один отпуск в год продолжительностью пять дней или два отпуска в год по три дня каждый.

Ранее стало известно, что Лионель Месси, у которого завершается контракт с «Пари Сен-Жермен», стал игроком «Интера Майами». После 16 матчей клуб идет последним в своей конференции. Ранее 35-летний нападающий заявил, что уходит из парижского футбольного клуба по окончании сезона.

Позже Месси объяснил свое решение не возвращаться в футбольный клуб «Барселона», где он провел большую часть карьеры, финансовыми проблемами команды. По словам игрока, каталонцам приходится снижать зарплаты футболистам или продавать их.