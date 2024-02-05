Стало известно, где пройдет финал чемпионата мира по футболу — 2026 Финал чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в Нью-Джерси

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Финальный матч чемпионата мира по футболу в 2026 году пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум» в американском штате Нью-Джерси, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). Встреча на арене, вмещающей 82,5 тысячи зрителей, состоится 19 июля.

В ЧМ впервые примут участие 48 команд. Помимо территории США, футболисты будут бороться за кубок в Канаде и Мексике. Матч открытия чемпионата мира пройдет 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико.

После начала спецоперации в феврале 2022 года футбольные сборные России отстранили от международных соревнований. С тех пор российские футболисты участвуют исключительно в товарищеских матчах. При этом Израиль после начала военной операции в секторе Газа продолжает участвовать в состязаниях. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказались комментировать разницу в подходах.

По версии ФИФА, лучшим игроком 2023 года стал аргентинский нападающий Лионель Месси. На награду также претендовали норвежский форвард Эрлинг Холанд, выступающий за английский «Манчестер Сити», и французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В начале февраля стало известно, что Мбаппе принял решение покинуть свой клуб и перейти в мадридский «Реал». Это должно произойти по окончании текущего сезона.