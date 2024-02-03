Мбаппе решил уйти из ПСЖ в другой легендарный клуб Le Parisien: Мбаппе перейдет из ПСЖ в «Реал Мадрид» на правах свободного агента

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Килиан Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе принял решение уйти из футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», пишет Le Parisien. По данным издания, по окончании сезона игрок перейдет в мадридский «Реал».

Отмечается, что француз уже рассказал «столичным», что не будет продлевать контракт и по его окончании станет свободным агентом. Как рассказал источник газеты, сумма нового договора Мбаппе с испанским ФК может быть самой крупной в истории клуба. Так, спортсмен запрашивает €70 млн в год.

Ранее портал Foot Mercato писал, что Мбаппе покинет ПСЖ летом 2024 года. Известно, что по окончании текущего сезона у Мбаппе заканчивается контракт с парижской командой. При этом сам футболист заявлял, что пока не выбрал, где продолжит свою карьеру.

25-летний нападающий выступает за французский клуб с 2018 года. В настоящее время трансферная стоимость Мбаппе оценивается в €180 млн. В текущем сезоне футболист принял участие в 27 матчах и забил 28 голов, а также сделал шесть результативных передач.

В конце января главный тренер футбольного клуба «Барселона» Хави объявил, что он покинет свою должность после завершения текущего сезона. 44-летний специалист возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2025 года с возможностью продления еще на один сезон. В предыдущем сезоне он привел команду к чемпионству в Ла Лиге и победе в Суперкубке Испании.